U18-Teams des Ahlhorner SV feiern den nächsten Doppelsieg

Von: Sven Marquart

Erst Niedersachsenmeister, jetzt norddeutsche Meister: Die weibliche U 18 des Ahlhorner SV mit Merle Meves (h. v. l.), Lea Delitzscher, Jordan Nadermann, Helan Hameed (v. v. l.), Minh Anh Tran und Anastasia Will. © Ahlhorner SV

Landkreis – Nächster Doppelsieg für den Faustball-Nachwuchs des Ahlhorner SV: Nachdem die weibliche und männliche U 18 bereits bei der Niedersachsenmeisterschaft im Januar beide Titel abgeräumt hatten, triumphierten die ASV-Teams nun auch auf norddeutscher Ebene. Auch bei den norddeutschen Meisterschaften im Seniorenbereich wanderte reichlich Edelmetall in den Landkreis Oldenburg.

Weibliche U 18

Auch ohne die verhinderten Nasee Mahmood und Lena Meidenstein marschierte der Ahlhorner SV in Kutenholz mühelos durch die Gruppenphase. Zum Auftakt besiegte die Crew von ASV-Trainerin Bianca Nadermann den TV Brettorf mit 11:2, 11:5 und hielt sich auch in den beiden anderen Vorrundenspielen gegen den TSV Essel (11:5, 11:6) und den TSV Borgfeld (11:1, 11:3) schadlos. Auch Brettorf behauptete sich gegen Borgfeld (11:7, 6:11), verabschiedete sich durch das 7:11, 4:11 als Vorrundendritter aber aus dem Kampf um Edelmetall. Im Spiel um Platz fünf rangen die Schwarz-Weißen den VfK 01 Berlin mit 11:5, 6:11, 12:10 nieder.

Unterdessen setzte der ASV seinen Siegeszug auch im Halbfinale gegen den TV Jahn Schneverdingen fort (11:7, 11:7). Vor dem Endspiel gegen den TSV Essel warnte Bianca Nadermann ihre Schützlinge, „dass es kein Selbstläufer wird“. Tatsächlich wackelte ihr Team im zweiten Satz ein wenig. Gastgeber Essel hatte mit der Taktik, ASV-Angreiferin Jordan Nadermann anzuspielen, immer wieder Erfolg. Im Entscheidungssatz ging Jordan Nadermann in die Mitte und Helan Hameed und Anastasia Will nach vorn. „Lea Delitzscher und Merle Meves haben dann die meisten Bälle abgefischt, so dass Jordan wieder in den Rückschlag gekommen ist“, berichtete die Übungsleiterin. Letztlich behauptete sich der ASV mit 11:8, 5:11, 11:5. „Das war spitze!“, jubelte Bianca Nadermann. Bei der DM am 25. und 26. März in Kellinghusen fassen die Ahlhornerinnen nun den nächsten Titel ins Auge.

Männliche U 18

Die männliche U 18 des Ahlhorner SV mit Ole Wilke (h. v. l.), Ole Kaltenhauser, Hennes Bokeloh, Luc Tran, Hiep Tran (v. v. l.), Anton Brod und Lukas Paschen bejubelt den Gewinn der norddeutschen Meisterschaft. © Ahlhorner SV

„Das war ein rundum gelungenes Turnier“, strahlte ASV-Kapitän Ole Wilke. Der Angreifer und seine Teamkollegen blieben in Lamstedt in den drei Gruppenspielen gegen den MTV Wangersen (11:2, 11:6), TuS Wakendorf (11:3, 11:2) und TSV Abbenseth (11:9, 11:5) ohne Satzverlust. Der Start in das Halbfinale gegen den MTV Oldendorf missriet den Ahlhornern allerdings (0:5). Doch dann brach sich Oldendorfs Schlagmann Bennet Weusthoff die Hand und konnte nicht mehr weiterspielen. Von dieser Schwächung des Gegners profitierte der ASV (11:7, 11:6). Obwohl das Primärziel, die Qualifikation für die DM am 25. und 26. März in Empelde, damit erreicht war, hatten die Ahlhorner noch nicht genug. „Wenn man in einem Finale steht, will man es auch gewinnen“, betonte Ole Wilke. Allerdings rumpelte es beim ASV zu Beginn erneut. „Leider hatten wir im ersten Satz in der Abwehr noch ein, zwei Lücken“, meinte der Angreifer. Obwohl Zuspieler Luc Tran angeschlagen war, haute er sich voll rein und führte seine Farben zum 8:11, 11:6, 11:7. Die ASV-Coaches Nils-Christoffer Carl und Sven Wilke waren mit ihrer Mannschaft sehr zufrieden. „Bei der DM wollen wir erstmal die Vorrunde überstehen, und dann am zweiten Tag gucken, was geht“, sagte Ole Wilke.

Der TV Brettorf wurde Fünfter. In der Vorrunde gab es ein 1:1 gegen Oldendorf (5:11, 11:8) und ein 9:11, 6:11 gegen den VfK 01 Berlin. Im Platzierungsspiel setzte sich Brettorf mit 11:6, 11:7 gegen den TuS Wakendorf durch.

Frauen 30

Bei der norddeutschen Meisterschaft der Frauen 30 in Hundsmühlen landeten die Mannschaften aus dem Landkreis Oldenburg einen Dreifachsieg. Den Titel schnappte sich Ausrichter SV Moslesfehn, der sich im Finale mit 11:6, 11:7 gegen den Wardenburger TV durchsetzte. Die Bronzemedaille holte der TV Brettorf durch das 11:7, 11:9 über den TSV Schülp. Zuvor hatten die Brettorferinnen im Halbfinale gegen Wardenburg ihre einzige Turnierniederlage hinnehmen müssen (3:11, 7:11). Alle drei Medaillengewinner lösten das Ticket für die DM am 18. und 19. März in Güstrow.

Männer 45

Während der SV Moslesfehn in Lehre den Titel feiern konnte, blieb der TV Brettorf sieglos. Die Schwarz-Weißen unterlagen Ausrichter TuS Essenrode (4:11, 6:11), dem MTV Diepenau (7:11, 8:11) und Moslesfehn (6:11, 11:13). Die „Mossis“ blieben auch gegen Diepenau (11:5, 11:7) und Essenrode (11:4, 11:4) ohne Satzverlust.

Männer 55

Für den Wardenburger TV begann das Turnier in Harsefeld mit einer Niederlage gegen den späteren Meister SV Ruschwedel (3:11, 5:11). Durch Siege gegen den TSV Uetersen (9:11, 11:1, 11:6), den MTV Oldendorf (11:2, 11:5) und den VfL Kellinghusen (11:2, 11:5) sprang für den WTV am Ende die Silbermedaille heraus.