Lotta Drews wird eine „Wölfin“

Von: Sven Marquart

Das Trikot bleibt grün-weiß, der Verein ist jetzt ein anderer: Lotta Drews (am Ball) in einem Testspiel der Werder-Frauen gegen den FC St. Pauli. Künftig läuft die Harpstedterin für die U 20-Juniorinnen des VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga auf. © IMAGO/foto2press

Harpstedt – Schon seit einigen Jahren hat Lotta Drews ihr Leben komplett auf Fußball ausgerichtet. Nun ist sie ihrem erklärten Ziel, der Frauen-Bundesliga, wieder einen Schritt näher gekommen. Die talentierte Harpstedterin wechselt von der U 17 des SV Werder Bremen zum VfL Wolfsburg. Mit der U 20 der „Wölfinnen“ wird sie in der 2. Bundesliga spielen.

Werder sei „ein cooler Verein“, sagt Lotta Drews. Allerdings konnte sie an der Weser Leistungssport und Schule nur schwer miteinander vereinbaren. Da das Gymnasium Wildeshausen keine Kooperation mit den Grün-Weißen pflegt, konnte die 16-Jährige „nie am Frühtraining teilnehmen“. Auf eine Bremer Schule wollte sie nicht gehen. Deshalb nahm sie die „neue Herausforderung“ in Wolfsburg an. In der Autostadt besucht sie nach den Sommerferien die Eichendorffschule. Mit dem Fahrrad benötigt Lotta Drews dorthin nur etwa zehn Minuten von ihrer neuen Wohnung, die sie sich mit vier Teamkolleginnen und einer Eishockey-Spielerin der Grizzlys Wolfsburg teilt. Zum Trainingsplatz des VfL sind es sogar nur fünf Minuten zu Fuß.

Während eine Mitbewohnerin Nägel in die Wände schlägt und Bilder aufhängt, hat Lotta Drews ihr Zimmer schon fix und fertig eingerichtet. Auch das Kochen bereite ihr keine Probleme. „Ich bin gut aufgenommen worden, aber natürlich vermisst man seine Familie“, berichtet Lotta Drews. Per Telefon und Kurzmitteilungsdienst hält sie den Kontakt zu ihren Eltern und den beiden älteren Schwestern Leonie und Paula. Aber großes Heimweh kommt bei den ganzen neuen Eindrücken, die in diesen Tagen auf sie einprasseln, ohnehin nicht auf.

Schon am 2. Juli bat VfL-Coach Daniel Kraus den Wolfsburger Erstliga-Unterbau zum Trainingsauftakt. Nach nur wenigen Einheiten verabschiedete sich Lotta Drews zu einem Perspektivlehrgang der deutschen U 17-Nationalmannschaft. „Ich hoffe, dass es reicht und ich weiter dabei bin“, sagt die Harpstedterin, die im vergangenen November ihre ersten von bislang fünf Länderspielen bestritten hatte.

Zurück in Wolfsburg stand am vergangenen Sonntag das erste Testspiel mit ihrer neuen Vereinsmannschaft an. Beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 kam Lotta Drews in den zweiten 45 Minuten zum Einsatz. „Das war schon etwas anderes, weil man gegen erwachsene Frauen spielt. Aber es hat richtig Spaß gemacht“, erklärt sie. In der B-Juniorinnen-Bundesliga, wo sie für Werder in den beiden vergangenen Spielzeiten insgesamt 43 Partien absolvierte und 13 Treffer erzielte, trat die flexibel einsetzbare Mittelfeldspielerin bisher nur gegen Gleichaltrige an.

In Wolfsburg trägt Lotta Drews, die als Sechsjährige bei der SG DHI Harpstedt mit dem Kicken begonnen hatte, künftig die Trikotnummer 27. „Eigentlich wollte ich ja die 17 haben“, erzählt sie lachend. Da sie jedoch eine der jüngsten Akteurinnen im Team sei, hätten die Älteren bei der Auswahl den Vortritt gehabt. Aber das ist nebensächlich. „Jetzt geht es für mich darum, möglichst viel Spielzeit zu bekommen und mich weiterzuentwickeln“, sagt Lotta Drews. Schließlich hat sie ein großes Ziel vor Augen, das sie beim siebenmaligen deutschen Meister verwirklichen könnte . . .