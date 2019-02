Lotsen für das Familienchaos

Das Zusammenleben von Eltern und Kindern kann eine große Herausforderung sein. Die ehrenamtlichen Familienlotsinnen des Landkreises Oldenburg bieten in solchen Fällen ihre Unterstützung an. Warum tun sie das?

VON KATIA BACKHAUS

Landkreis - „Wenn eine Mutter sagt: Ich will mal duschen, auch wenn ich ein Schreikind habe - dann sind wir da“, sagt Heike Frese. Die 56-Jährige ist seit sechs Jahren ehrenamtliche Familienlotsin im Landkreis Oldenburg. Einmal im Monat trifft sich Frese mit ihren Kolleginnen zum Austausch. In der Mitte dieser Runde der sechs Frauen, die im Kreishaus zusammengekommen sind, sitzt Leni Schulte. Mit sanfter Stimme spricht sie von der großen Achtung, die sie vor der Arbeit der Frauen hat. Sie ist als Fachberaterin beim Familienservicebüro tätig und für die Organisation der Lotsenarbeit zuständig.

Unterstützung und Entlastung seien die entscheidenden Stichworte, erläutert Schulte. Weder von Erziehungsauftrag noch von Pflicht oder Amt ist die Rede. Stattdessen, betont sie, sei die Arbeit der Ehrenamtlichen ein kostenloses, freiwilliges Angebot zur Unterstützung von Eltern und Kindern, ohne Dokumentation oder Akten. „Wir sind unabhängige Personen, die Hilfe anbieten“, sagt Hilde Uken.

Begrenzt ist der Einsatz in den Familien auf maximal ein Jahr, drei Stunden pro Woche. „Manchmal ist es auch mehr“, berichtet Elke Wobker. Denn die Betreuung ist sehr individuell: In manchen Familien gehe es darum, einem Kind, das zu kurz kommt, Aufmerksamkeit zu schenken, in anderen Fällen ist es die Mutter, die Zeit für sich braucht.

Die Familienlotsinnen begleiten die Eltern auch zu Gesprächen mit Lehrern, sie helfen dabei, Kontakt mit den Nachbarn zu knüpfen oder geben Rat bei Bewerbungen. Und manchmal ist es ein Rundumschlag: Nach einem Jahr Betreuung sind die Kinder in der Kita und die Mutter für einen Deutschkurs angemeldet, der Vater hat eine Arbeit gefunden und macht den Führerschein. „Ich freu mich so!“, erzählt Frese - und bekommt Bestätigung von ihren Kolleginnen. „Es ist bemerkenswert, was wir bewirken können, wir stärken die Familien“, findet Lydia Möller. Sie ist von Beginn an, seit 2011, beim Projekt dabei - neben ihrem Vollzeitjob.

Viele der Lotsinnen sind auch beruflich im sozialen Bereich qualifiziert: Sie sind Erzieherinnen, Familienberaterinnen oder Pädagoginnen, in der Pflege, im Krankenhaus oder Hospiz tätig. Hinzu kommt das, was Schulte den „Lebenserfahrungsschatz“ nennt: Eigene Strategien, mit Herausforderungen umzugehen und eine Familie zu managen. Doch in dem mehrmonatigen Kurs zur Qualifizierung als Lotsin lernen die Ehrenamtlichen auch, persönliche Erfahrungen zu hinterfragen, erläutert Andrea Jaedicke: „Wie bin ich erzogen worden, wie habe ich meine Kinder erzogen?“

Bei jeder Familie lerne sie etwas dazu, erzählt die 61-Jährige. Auch sie hätte sich als Mutter manchmal einen Blick und Hilfe von außen gewünscht. „Eltern kriegen irgendwann einen Tunnelblick“, sagt Heike Pölking.

„Es ist heute auch keine Schande mehr, Schwierigkeiten zu haben. Es ist ein starkes Zeichen, wenn man sich Hilfe holt“, findet Jaedicke. Meist seien es Mütter, die Unterstützung bräuchten, aber auch alleinerziehende Väter oder Männer, die sich wegen der Überlastung ihrer Frau Sorgen machten, suchen über das Familienservicebüro den Kontakt zu den Lotsinnen. Ein Faktor sei der wachsende Zeitdruck in den Familien, meint Uken. Die Ehrenamtlichen beobachten auch, dass viele junge Eltern in dem, was sie tun, unsicher sind - „manchmal müssen wir sie nur in dem bestärken, was sie eh schon richtig machen“, sagt Jaedicke.

Aber auch schwere Krankheiten oder Trauerfälle, die Trennung der Eltern oder ein weiteres Kind können eine Familie durcheinander bringen. Für all diese Lebenslagen sind die Ehrenamtlichen da, die Nachfrage steigt: „Wir brauchen dringendst mehr Familienlotsen - auch Männer!“, sagt Schulte.

Ausbildung

Am 6. März beginnt der nächste Kurs zur Qualifizierung als Familienlotse. Anmeldungen nimmt Projektkoordinatorin Claudia Zuchgan vom Familienservicebüro des Landkreises bis Mittwoch, 20. Februar, entgegen: Telefon 04431/85262, E-Mail: claudia.zuchgan@ oldenburg-kreis.de.