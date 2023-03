Neerstedt II besiegt Harpstedt: Lob für Adams und Abwehr

Von: Cord Krüger

Mit vereinten Kräften: Die Neerstedter Stjorven Schröder (l.) und Jan Luca Adams (r.) versuchten hier, Harpstedts Arne Johannes am Torwurf zu hindern. Das gelang – Johannes ging im Derby leer aus. Neerstedts Erstherren-Leihgabe Schröder und der vierfache Torschütze Adams verdienten sich zudem gute Noten. © Büttner

Es war ein an Toren rarmes Regionsoberliga-Derby. Am Ende setzten sich die Handballer des TV Neerstedt II mit 19:18 gegen den Harpstedter TB durch.

Neerstedt – Am Ende geriet dieses Derby in der Handball-Regionsoberliga noch zu einer knappen Angelegenheit, „weil wir einige Flüchtigkeitsfehler begangen haben“, verriet Thomas Schuetzmann. Nach dem 19:18 (11:9)-Heimsieg seines TV Neerstedt II über den Harpstedter TB konnte der Trainer darüber dann allerdings schmunzeln, dass seine Männer eine recht komfortable 19:14-Führung in den letzten sechs Minuten noch fast aus der Hand gegeben hätten.

HTB-Trainer Steinberg fühlt sich an seine Jugend erinnert

„Vorn hatten wir so unsere Probleme“, gestand Schuetzmann. Das berufsbedingte Fehlen seines Shooters Niclas Deeken mit dessen Toren aus der zweiten Reihe hätten sich bemerkbar gemacht. „Dafür haben wir eine wirklich stabile Abwehr gestellt“, freute sich der TVN-Coach. Fast das gleiche Bild zeichnete HTB-Trainer Udo Steinberg: „Im Angriff war es Not gegen Elend, unsere Abwehr hat aber noch ganz gut gestanden.“ Angesichts „vieler kopfloser und lustloser Würfe aufs Tor“ oder der einfach zu leichtfertigen Abschlüsse warnte er sein Team jedoch eindringlich vor der Abstiegsgefahr: „Wenn die Jungs jetzt nicht langsam aus dem Knick kommen, rutschen wir da unten noch rein.“ Nur 18 Tore in einem Spiel jedenfalls „erinnern mich an meine Zeit als Jugendhandballer – und die ist schon eine Weile her.“

Neerstedts Innenblock überzeugt

Neerstedts Defensive ging früh Harpstedts Außenspieler an, zwang sie zum Ausweichen auf die Mitte – und im Innenblock blieb einiges hängen. Der bestand aus Routinier Torben Quickert und Stjorven Schröder aus dem TVN-Verbandsliga-Kader. „So haben wir aus dem gebundenen Spiel nicht viel zugelassen“, bilanzierte Schuetzmann zufrieden.

Folglich liefen die Harpstedter permanent einem Rückstand hinterher, kämpften sich nach dem 2:5 (12.) und 3:8 (19.) allerdings noch auf 7:8 (25.) heran. „Neerstedt hat teilweise auch überhastet verworfen – aber wenn wir trotz der nur 19 Gegentore nicht den Sieg nach Hause bringen, brauchen wir uns über die Leistung des Gegners keine Gedanken zu machen“, ärgerte sich Steinberg. Unter anderem stießen ihm die drei verworfenen Siebenmeter sauer auf.

Adams überzeugt auf allen Rückraum-Positionen

Nach der Pause warf Michael Steenken einen Drei-Tore-Vorsprung zum 15:12 (40.) heraus, Jan Luca Adams erhöhte auf 18:14 (52.). „Jan hat auf allen Rückraumpositionen super gespielt und auch stark in der Deckung gearbeitet“, lobte Schuetzmann den vierfachen Torschützen. Auf der anderen Seite war Henning Meyer mit 10/5 Treffern am gefährlichsten.

Steinberg versuchte es im zweiten Durchgang noch mal mit diversen Umstellungen, wirklich die Wende brachte dies allerdings nicht. Für ihn auch eine Folge der zuletzt dürftigen Trainingsbeteiligung: „Unsere Torhüter sind immer da. Aber mit jeweils nur fünf, sechs immer unterschiedlichen Feldspielern kann man nichts Vernünftiges einstudieren.“

TV Neerstedt II – Harpstedter TB 19:18 (11:9) TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Quickert (2), Stau, M. Steenken (1), Bruns (1), Uken (3/1), H. Müller (2), Schröder (1), Adams (4), Lehner (4/2), Vosteen, Jacobs (1/1), H. Boyens - Harpstedter TB: N. Döhle, Bitter - D. Döhle (3), Deickert, Johannes, Gröper, H. Meyer (10/5), Niemann, von der Ecken, Witscher, Dietmann (1), Bovensmann (1), S. Meyer (1), Haake (2/1) - Siebenmeter: TVN 6/4, HTB 9/6 - Zeitstrafen: TVN 5, HTB 5 - Schiedsrichter: Mattes Heerwagen/Detlef Teubner.