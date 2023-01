TV Neerstedt punktet gegen Jahn Hollenstedt erstmals in dieser Saison zuhause – 26:26

Lisa Maus sorgt für das Happy End

+ © Tamino Büttner Traf zehn Sekunden vor Schluss zum 26:26-Endstand: Die siebenfache Torschützin Lisa Maus (am Ball) machte ihr bislang bestes Spiel für den TV Neerstedt. © Tamino Büttner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jürgen Prütt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Neerstedt – Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt sind mit einem Teilerfolg in das neue Jahr gestartet. Dabei hatte die Crew von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus am Dienstagabend im Nachholspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt 43 Sekunden vor Schluss noch mit 24:26 in Rückstand gelegen. Doch dann sorgten Leonie Voigt und Lisa Maus mit ihren Treffern zum 26:26 (14:12)-Endstand für das Happy End.

Für die Neerstedterinnen war es in dieser Saison der erste Punktgewinn vor eigenem Anhang. In der Tabelle verbesserten sich die Grün-Weißen mit dem Remis um einen Platz auf Rang zehn. „Vor zwei Monaten hätten wir solch ein Spiel noch mit sechs Toren verloren“, war sich Cordula Schröder-Brockshus sicher.

Anna Rippe habe 50 Sekunden vor Spielende einen Siebenmeter „gezogen“, berichtete Neerstedts Trainerin. „Den macht Leonie Voigt rein. Wir verteidigen dann offensiv ab der Mittellinie, Rieke von Seggern pariert den Wurf von Nele Nickel, und Lisa Maus trifft per Gegenstoß zum Ausgleich“, schilderte Cordula Schröder-Brockshus das Finale furioso. Der letzte Wurf – erneut hatte Jahns Torjägerin Nele Nickel abgezogen – landete neben dem Neerstedter Kasten.

22:28 und 17:28 – so lauteten die Resultate aus Sicht des TV Neerstedt gegen den TuS Jahn Hollenstedt im Vorjahr. Für den ersten Vergleich in dieser Saison hatte Cordula Schröder-Brockshus die Parole „so lange wie möglich mithalten“ ausgegeben. Wie von der 29-Jährigen erhofft, wurde es eine enge Partie. Allerdings startete Neerstedt holprig in die Begegnung. Nach einem verworfenen Siebenmeter durch Celina Struß und zwei Treffern von Jahn-Shooterin Nickel leuchtete ein 0:2 (5.) von der Anzeigetafel. Beim 3:3 (7.) durch Nina Sempert war der Ausgleich geschafft. Leonie Voigt zeichnete für die erste Führung der Neerstedterinnen verantwortlich. Die junge Linkshänderin traf per Siebenmeter zum 5:4 (10.).

Ab dem 19:16 (37.) von Stefanie Hanuscheck verließen die Hausherrinnen dann die Kräfte. Mitte des zweiten Durchgangs war die Führung wieder zu den Gästen gewandert (19:20/44.). „Ich habe nur wenig gewechselt, und wir mussten uns die Treffer hart erarbeiten“, erklärte Cordula Schröder-Brockshus.

Der Oberliga-Zehnte aus der Gemeinde Dötlingen war ohne die werdende Mutter Johanna Stuffel, Urlauberin Nadja Kunz und die am Fuß verletzte Keeperin Sina Huntemann angetreten. Am Kreis sprang Lisa Maus in die Bresche. „Lisa hat nach ihrem Wechsel von der HSG Hude/Falkenburg zu uns noch nicht so viele Möglichkeiten bekommen, sich auszuzeichnen. Das war definitiv ihr bestes Spiel für uns“, hob Neerstedts Trainerin die siebenfache Torschützin hervor.

Weiter geht es für den TV Neerstedt mit einem weiteren Heimspiel. Am kommenden Samstag, 14. Januar, 17 Uhr, heißt der Gegner Wilhelmshavener HV.