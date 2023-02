Lisa Maus erzielt gegen ihren Ex-Verein HSG Hude/Falkenburg Neerstedts 24:23-Siegtreffer

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Krönte die Neerstedter Aufholjagd: Kreisläuferin Lisa Maus erzielte gegen ihren Ex-Verein HSG Hude/Falkenburg per Gegenstoß den 24:23-Siegtreffer. © Tamino Büttner

Neerstedt – Erneut haben die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt erstaunliche Comeback-Qualitäten bewiesen. Mit fünf Treffern lag der Tabellenelfte im Landkreisderby gegen die HSG Hude/Falkenburg bereits zurück, nachdem Malin Blankemeyer zum 15:10 (33.) getroffen hatte. Doch am Ende jubelten nicht die Gäste, sondern die Spielerinnen in Grün und Weiß. Mit 24:23 (9:13) hatte der TV Neerstedt das bessere Ende für sich. Schon beim 27:25 im Hinspiel hatte die Crew von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus nach einem Acht-Tore-Rückstand eine erfolgreiche Aufholjagd gestartet.

Zur Matchwinnerin avancierte diesmal ausgerechnet eine ehemalige Huderin: Lisa Maus sorgte zwei Minuten vor dem Ende per Gegenstoß für den Endstand. Es war der sechste Treffer für die Kreisläuferin.

„Hude hat die deutlich stärkeren Einzelspielerinnen in seinen Reihen. Aber wir wussten, dass die HSG schnell den Kopf verliert, wenn es mal nicht so läuft“, sagte Cordula Schröder-Brockshus. Neerstedts Übungsleiterin sollte Recht behalten. Genau solch eine Phase kam. Nachdem Michaela Stahlkopf das 16:14 (38.) für die Gäste erzielt hatte, schlug die Stunde von Celina Struß: Durch einen Dreierpack brachte Neerstedts Spielmacherin die Hausherrinnen mit 17:16 (40.) in Führung. „Da waren schon ein paar gute Dinger dabei“, stellte Cordula Schröder-Brockshus anerkennend fest.

Kampflos gab sich das Team von HSG-Coach Lars Osterloh aber auch nicht geschlagen. Nachdem Linksaußen Stefanie Hanuscheck zum 21:17 (46.) für Neerstedt getroffen hatte, nutzte die HSG Hude/Falkenburg Zeitstrafen gegen Leonie Voigt (46.) und Celina Struß (48.) aus und war beim 21:21 (53.) durch Kim Sanders zurück im Spiel. In den letzten 30 Sekunden sei es dann wild geworden mit hektischen Abschlüssen hüben wie drüben, meinte Cordula Schröder-Brockshus. „Zum Glück hatte ich noch eine Auszeit und konnte das Spiel beruhigen.“

Ihre Mannschaft sei übernervös gestartet, berichtete Cordula Schröder-Brockshus. Die B-Lizenzinhaberin nahm beim 2:4 (13.) ihre erste Auszeit. Auch danach war weiter die HSG am Drücker. Nach einem Treffer von Lisa-Marie Hillmer lag der Tabellenachte erstmals mit vier Toren vorne (7:3/18.). Mit diesem Abstand ging es auch in die Pause.

„Hude hat zunächst Nadja Kunz an die kurze Leine genommen und später Celina Struß“, schilderte Cordula Schröder-Brockshus. Letztlich habe ihre Mannschaft den Sieg aber „ein Stück weit mehr gewollt“, unterstrich die 29-Jährige. Eine „super Vorstellung“ bescheinigte Neerstedts Trainerin ihrer Torfrau Sina Huntemann. „Wie die ganze Mannschaft hat auch Sina etwas gebraucht, aber dann war sie ein entscheidender Faktor.“

In der Tabelle hat der TV Neerstedt (11:21 Punkte) mit dem zweiten Heimsieg in Folge Platz elf behauptet. „Mit einer Niederlage wären wir wohl auf einen Abstiegsrang gerutscht“, stellt sich Cordula Schröder-Brockshus auf einen langen Kampf um den Klassenerhalt ein: „Das bleibt bis zum Ende eng.“

Stenogramm TV Neerstedt – HSG Hude/Falkenburg 24:23 (9:13) TV Neerstedt: von Seggern, Kahler, Huntemann - K. Stuffel (2), Kunz (4/2), Hanuscheck (2), Struß (9), Windhorst, Maus (6), Siemers, Sempert, Rippe, Voigt (1) HSG Hude/Falkenburg: Tiedeken, Alfs - Zetzmann (1), Blankemeyer (5), Sanders (6/3), Kleefeldt, Winter, Tirschler, Harloff, Stahlkopf (6), Engel, Hillmer (5) Siebenmeter: TVN 4/2, HSG 3/3 Zeitstrafen: TVN 2, HSG 5 Schiedsrichter: Stephan Rieck/Johannes-Georg Temme Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Lisa-Marie Hillmer (HSG Hude/Falkenburg) nach der dritten Zeitstrafe (54.)