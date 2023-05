Liridon Stublla soll beim VfL Wildeshausen Impulse setzen

30-Jähriger wird Co-Trainer

+ © Tamino Büttner Wildeshausens Trainer Marcel Bragula (li.) und Teammanager Bernd Kinzel (re.) begrüßen Neuzugang Jonas Pleus (2.v.l.), der aus der Zweiten hochrückt, sowie Liridon Stublla, der künftig als Co-Trainer seine Ideen beim VfL Wildeshausen mit einbringen soll. Der weitere Neuzugang Kevin Kari, der vom SV Atlas Delmenhorst II kommt, fehlt auf dem Bild. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Als Architekt kennt sich Liridon Stublla mit sanierungsbedürftigen Gebäuden aus. Eine Renovierung steht demnächst auch beim VfL Wildeshausen an. Nach dem so gut wie sicheren Abstieg muss der Noch-Landesligist fußballerisch wieder aufgehübscht werden. So gesehen könnte es passen, dass Stublla künftig dabei mitwirken soll, den Krandel-Kickern zu neuem Glanz zu verhelfen.

In der kommenden Saison unterstützt der 30-Jährige VfL-Coach Marcel Bragula. Im Paket mit dem neuen Co-Trainer stellte der Tabellenvorletzte am Mittwochabend in Kevin Kari und Jonas Pleus auch noch zwei weitere neue Spieler vor. „Das sind alles Wildeshauser Jungs – das finde ich super positiv“, freut sich VfL-Teammanager Bernd Kinzel.

Der Posten des Co-Trainers musste neu besetzt werden, weil Amtsinhaber Sven Flachsenberger bereits in der Winterpause erklärt hatte, zum Saisonende aufzuhören. Da passte es, dass auch Liridon Stublla beim Ahlhorner SV seinen Ausstieg als Coach angekündigt hatte. Inzwischen hat der B-Lizenzinhaber sein Engagement beim Kreisliga-Achten vorzeitig beendet. „Da kam Marcels Anruf zur rechten Zeit“, sagt Stublla.

Liridon Stublla bezeichnet sich selbst als „Wildeshauser durch und durch“. Nachdem er die komplette Jugendabteilung des VfL Wittekind durchlaufen und dort auch noch sein erstes Herrenjahr gespielt hatte, folgten Stationen beim VfB Oldenburg II, SV Atlas Delmenhorst, TSV Oldenburg, VfL Oythe und schließlich beim Ahlhorner SV. 2019 erlitt der Offensivmann einen Totalschaden im rechten Knie und musste seine aktive Laufbahn nach mehreren Operationen beenden. Dass er nochmal ins Trikot seines Heimatvereins schlüpfen könnte, schließt Stublla aus: „Das wäre grob fahrlässig.“

In „stundenlangen Gesprächen“ habe er gemerkt, dass sein künftiger Partner „für Fußball brennt“, berichtet Bragula, wenngleich „unsere Spielideen ein bisschen auseinander gehen“. Davon erhofft sich der 48-Jährige aber auch neue Impulse. „Liri ist sehr selbstbewusst und weiß, was er kann. Er soll seine Ideen voll einbringen und kommt nicht als Hütchenaufsteller“, betont Bragula. „Und man merkt, dass Liri unbedingt will“, ergänzt Teammanager Kinzel.

Spektakel sei gut für die Zuschauer, findet Stublla. „Aber als Trainer gewinne ich lieber 2:0 als 4:2 – das zeigt, dass die ganze Mannschaft funktioniert hat.“ Ein Aspekt, der ihm außerdem am Herzen liegt ist die Spielanalyse.

Genau wie sein künftiger Co-Trainer kehrt auch Kevin Kari im Sommer zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Der Linksfuß hatte den VfL Wildeshausen im September 2019 in Richtung des Bezirksligisten FC Hude verlassen, weil er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden war. Seit der Winterpause kickt der 26-Jährige beim SV Atlas II. „Kevin ist reifer geworden. Ich traue ihm zu, dass er bei uns eine wichtigere Rolle einnimmt als damals“, sagt Bragula. Kari bringe ein gutes Tempo mit, sei stark im Eins-gegen-eins und könne auf drei Positionen spielen: links defensiv und offensiv sowie „durchaus als zweite Spitze in einem 4-4-2“.

Dagegen ist Jonas Pleus (23) eindeutig im Angriff zuhause. „Jonas ist ein spielstarker Neuner, ein Stürmertyp, den wir so noch nicht haben“, erläutert Bragula. Bereits im Januar 2020, als Pleus vom Harpstedter TB in die Kreisstadt wechselte, war er perspektivisch für die erste Wildeshauser Mannschaft eingeplant. Doch wegen einiger zum Teil langwieriger Verletzungen war bisher die U 23 seine sportliche Heimat. „Ich konnte Jonas überzeugen, dass jetzt der richtige Moment ist, es zu versuchen“, sagt Bragula. Pleus sei „spielintelligent und technisch sehr gut“.

Nach Torhüter Maik Panzram (VfL Stenum) und Mittelfeldspieler Marcel Mirsa (eigene A-Junioren) sind Kari und Pleus beim VfL Wildeshausen die Neuzugänge Nummer drei und vier. Aus dem aktuellen Aufgebot haben bisher 21 Akteure für die kommende Saison zugesagt. Noch offen ist die sportliche Zukunft von Kevin Radke und Jan Stubbmann.