VfL Wildeshausen startet nach enttäuschender Hinrunde bei GW Firrel in die zweite Saisonhälfte

Von: Sven Marquart

Sein Knöchel ist dick und blau: Wildeshausens Christopher Kant ist beim Polizeisport mit dem Fuß umgeknickt. © Sven Marquart

Wildeshausen – Die Halbzeitbilanz fällt ernüchternd aus. Nach 17 von 34 Spielen belegt der VfL Wildeshausen in der Fußball-Landesliga mit 13 Punkten Abstiegsplatz 15. Vier Zähler beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer. „Die Hinrunde war eine große sportliche Enttäuschung“, erklärt Marcel Bragula. Besonders die jüngste Pleite bei GW Mühlen gab dem VfL-Coach zu denken. „Das war ein klarer Schritt nach hinten, und mit dem 0:3 waren wir noch gut bedient“, findet der 48-Jährige. Schlechter kann es für die Krandel-Kicker zum Rückrundenauftakt bei GW Firrel kaum laufen (Sonntag, 15 Uhr).

Einer von Bragulas wenigen Lichtblicken im bisherigen Saisonverlauf war Jendrik Löschner. Der Wechsel des Innenverteidigers vom Bezirksligisten BW Bümmerstede zum VfL war erst kurz vor dem Vorbereitungsstart über die Bühne gegangen. Seitdem glänzt Löschner durch Einsatz und Trainingsfleiß. „Jendrik ist ein toller Kerl, der in jedem Spiel 120 Prozent gibt. Am Ball hat er zwar noch viel Luft nach oben, aber wenn alle anderen auch seine Einstellung hätten, würden wir nicht so weit unten stehen“, ist Bragula überzeugt.

Der zweite Silberstreif am Horizont ist Christopher Kant. Der 24-jährige Delmenhorster war 2018 vom damaligen Bezirksligisten VfB Oldenburg II nach Wildeshausen gekommen. „Chrissi hat die beste Entwicklung aller Spieler genommen“, sagt Bragula. Vom „Bankdrücker in der Bezirksliga“ habe sich der Linksfuß mittlerweile zu einer gestandenen Landesliga-Stammkraft gemausert. Und nicht weniger wichtig: „Er ist auch charakterlich einwandfrei und ist inzwischen ein richtiger VfLer geworden“, unterstreicht Bragula.

Dumm nur, dass Kant für die Partie in Firrel aller Voraussicht nach ausfallen wird. „Er ist beim Polizeisport umgeknickt. Sein Knöchel ist dick und blau. Es sieht nicht so aus, dass er spielen kann“, seufzt Bragula. Bei der Fahrt nach Ostfriesland wird Marcel Hesselmann im VfL-Bus fehlen. Die Aushilfe aus der dritten Wildeshauser Mannschaft soll sich nicht festspielen. Dafür ist Philip Kleingärtner nach abgebrummter Rotsperre wieder einsatzberechtigt.

Zudem sind die Urlauber Marius Krumland, Mattes Hehr und Christoph Stolle zurück. Allerdings hat das Trio nach dreiwöchiger Abstinenz erst eine Übungseinheit absolviert – in der Soccerhalle, denn die Plätze im Krandel waren gesperrt. Keine ideale Vorbereitung also. „Trotzdem habe ich kein schlechtes Gefühl. Da war Feuer drin“, berichtet Bragula.

Auch beim Tabellenelften in Firrel um den herausragenden Manuel Suda wird es für die Wildeshauser darum gehen, die richtige Balance zu finden. „Wenn wir höher verteidigt haben, waren wir offen wie ein Scheunentor. Wenn wir hinten kompakt gestanden haben, haben wir uns zu wenige Chancen rausgespielt“, erläutert Bragula. Beim 1:1 zum Saisonstart habe seine Crew ein gutes Spiel gemacht. „Und auch in Firrel haben wir oft gut ausgesehen, selbst wenn es da oft vogelwild zugegangen ist“, erinnert sich Bragula. Trotz der sportlichen Misere hat er den Spaß an seiner Aufgabe nicht verloren.