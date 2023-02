Wechsel von Neerstedts Leonie Voigt zur HSG Hude/Falkenburg wird ausgerechnet vorm Derby publik

Von: Jürgen Prütt

Zieht es zum nächsten Gegner: Neerstedts Linkshänderin Leonie Voigt wechselt zur Saison 2023/2024 zur HSG Hude/Falkenburg. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt empfangen an diesem Samstag, 17 Uhr, die HSG Hude/Falkenburg zum Landkreisderby. Eine Spielerin der Grün-Weißen trifft dann mit ihrem aktuellen auf ihren zukünftigen Club: Neerstedts Linkshänderin Leonie Voigt hat dem Ligarivalen in der Woche ihr Ja-Wort gegeben.

Sie wolle einen „neuen Input“ bekommen, begründet Leonie Voigt ihre Entscheidung. „Ob es dann vor dem Derby öffentlich gemacht wird oder danach – das ist halt so wie es ist. Ich werde in Neerstedt auch als Jugendtrainerin aufhören und das Physioamt bei den Männern beiseitelegen. Ich möchte mich voll auf das Handballspielen konzentrieren.“

Für Voigt ist es nach 17 Jahren beim TV Neerstedt der erste Vereinswechsel. Kontakt zur HSG hatte die Rechtsaußen schon seit geraumer Zeit. Bei der HSG Hude/Falkenburg führt in der kommenden Saison Bernd Spille das Kommando. Der künftige Coach kommt vom Regionsoberliga-Spitzenreiter TvdH Oldenburg. Der aktuelle HSG-Trainer Lars Osterloh will sich weiter im Umfeld der Mannschaft einbringen.

Nach 15 Spielen rangiert die HSG Hude/Falkenburg (14:16 Punkte) als Achter in der Tabelle drei Plätze vorm TV Neerstedt (11./10:20). Nach vier Heimsiegen in Folge beträgt das Polster der Gäste auf die beiden Fahrstuhlplätze in die Landesliga fünf Zähler. Derweil benötigt der TV Neerstedt im Kampf um den Ligaverbleib jeden Punkt. „Die Ergebnisse der Rivalen im Abstiegskampf am vorigen Wochenende haben schon wehgetan“, verweist Trainerin Cordula Schröder-Brockshus auf die Siege des TV Dinklage und der SG Findorff, die bis auf einen Punkt an die Crew aus der Gemeinde Dötlingen herangerückt sind. Beim TV Dinklage hatte sich der Trainerwechsel prompt ausgezahlt. Im ersten Spiel unter dem neuen Übungsleitergespann Heidi und Fabian Winter überraschten die TVD-Damen gegen den TuS Jahn Hollenstedt mit dem 28:25-Erfolg. Ihre Vorgänger Dustin Ostwald und Maike Bocklage hatten nach vier Pleiten in Folge ihren Hut genommen.

Cordula Schröder-Brockshus hofft, zum Derby ihre Bestbesetzung aufbieten zu können. Wackelkandidatin ist ausgerechnet Haupttorschützin Nadja Kunz, die sich mit Adduktorenproblemen herumplagt. Lisa Maus und Noelle Storck haben krankheitsbedingt nicht trainiert. Beim 27:25 im Hinspiel holte der TV Neerstedt seinen ersten Saisonsieg. Die letzten beiden Duelle in Neerstedt gingen allerdings an die HSG Hude/Falkenburg. „Bei Hude haben im Hinspiel Kim Sanders und Lisa Marie Hillmer gefehlt, bei uns war Jette Weiland noch dabei“, sieht Cordula Schröder-Brockshus ihr Team in der Außenseiterrolle. Mit zwei Zählern liebäugelt Neerstedts Trainerin indes schon: „Es ist ein Derby, und wir spielen zu Hause. Natürlich wollen wir gewinnen!“