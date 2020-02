Leon Fenslage langt fünfmal zu

+ Leon FenslageFC Huntlosen

Huntlosen – Als Knipser war Leon Fenslage bisher nicht unbedingt in Erscheinung getreten. Vor der Winterpause hatte der Mittelfeldspieler bei sieben Einsätzen drei Treffer für den Fußball-Kreisligisten FC Huntlosen erzielt. Beim 7:5 (0:2)-Testspielerfolg über den SV DJK Elsten aus der 1. Kreisklasse Cloppenburg langte der 22-Jährige nun gleich fünfmal zu – und das innerhalb von nur 39 Minuten. „Die erste halbe Stunde war mau. Dann war bei uns in den hintersten Reihen laisser-faire angesagt“, berichtete FCH-Coach Maik Seeger. Das nutzten Elstens Oliver Kämmerer (37.) und Thomas Berges (38.) zur 2:0-Halbzeitführung. Seeger reagierte und beorderte nach der Pause Fenslage von der Sechserposition ins Sturmzentrum. Zunächst verkürzte Christian Brandes auf 1:2 (49.), ehe Fenslage auf 3:2 stellte (51./58.). Oliver Kämmerer glich per Foulelfmeter zum 3:3 aus (62.). Bernd Lübbehusen brachte die Gäste erneut in Führung (77.). Das 4:4 (79.) durch Stefan Merz beantwortete Julian Otten mit dem 5:4 (82.). Doch mit einem lupenreinen Hattrick (83./85./89.) stellte Fenslage dann seine Torjägerqualitäten unter Beweis. mar