Oliver Lenz verlängert Kleinenknetens Serie

Noch nicht bei 100 Prozent: Kleinenknetens Mittelfeldspieler Jan Taute (M.) ist leicht angeschlagen, nähert sich aber langsam wieder seiner Bestform. © Tamino Büttner

Landkreis – Auch der SV GW Kleinenkneten hat es in der 1. Fußball-Kreisklasse nicht geschafft, dem TuS Heidkrug II die erste Saisonniederlage beizubringen. Immerhin trotzten die Grün-Weißen dem Spitzenreiter ein 2:2 ab. Einen Teilerfolg landete auch der TSV Ippener mit dem 0:0 beim TV Falkenburg. Der VfL Wildeshausen III besiegte den SV Atlas III mit 2:0, während der Harpstedter TB II mit 0:4 beim TuS Hasbergen unterlag.

VfL Wildeshausen III – SV Atlas III 2:0 (1:0): „Diesmal waren wir nicht so griffig wie in den Partien zuvor“, sagte Wildeshausens Co-Trainer Bastian Flege mit Blick auf die beiden 4:0-Erfolge gegen die SF Littel und beim TSV Großenkneten II. Allerdings ließen die Krandel-Kicker defensiv auch nichts anbrennen. Dennis Schröder und Lukas Schneider hatten den gefährlich Julian Musiol gut im Griff. Musiol holte sich kurz vor Schluss wegen wiederholten Meckerns Gelb-Rot ab (89.). Nach Foul an Henning Nitzsche verwandelte Marcel Hesselmann den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 (35.). Nitzsche, Yannis Brockmann und Rascho Saadi versäumten es, den Vorsprung auszubauen. „Zur Halbzeit hätten wir schon 2:0 oder 3:0 führen müssen“, meinte Flege. Die zweite Hälfte plätscherte dann vor sich hin, bis Schneider nach einem Eckstoß das 2:0 köpfte (79.). „Insgesamt ist der Sieg verdient. Die Leistung ist aber ausbaufähig“, erklärte Flege.

TV Falkenburg – TSV Ippener 0:0: Die personell gebeutelten Gäste hatten in Raphael Tiews, Marcel Trojan und Christoph Meyer-Ebrecht drei Akteure aus ihrer in der 5. Kreisklasse beheimateten Reserve dabei – Tiews stand sogar in der Startelf. „Dafür haben wir es ganz gut gemacht. Wir standen etwas tiefer als sonst und haben auf Konter gespielt“, berichtete TSV-Coach Thorsten Sander. Seine Crew hätte in der ersten Halbzeit sogar in Führung gehen können, doch Matthias Ideker setzte den Ball aus vier Metern neben das Tor, und Jason Sander traf nur die Latte. „Aber insgesamt sind wir mit dem Punkt zufrieden“, erklärte Sander senior.

SV GW Kleinenkneten – TuS Heidkrug II 2:2 (1:1): „Gegen Heidkrug 2:2 zu spielen ist okay. Wir sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen – da darf auch mal ein Unentschieden dabei sein“, meinte Michael Wennmann. Ganz glücklich war der GWK-Coach aber nicht, „weil wir vielleicht die klareren Chancen hatten“. Bei einem von Keeper Lukas Kaschell eingeleiteten Angriff beförderte Tom-Ole Schmidt den Ball zu Rene Thomas, der zum 1:0 für die Grün-Weißen vollendete (13.). Einen überhasteten Kleinenkneter Ballverlust nutzte Marvin Kuchenbuch zum 1:1 (31.). Mit einem langen Ball zwischen den beiden GWK-Innenverteidigern Philipp Schrader und Leon Hoppe hindurch brachte der Klassenprimus Marius Hamann in Position, der das 2:1 markierte (55.). Nach Flanke von Dennis Spittel köpfte der derzeit formstarke Rechtsverteidiger Oliver Lenz das 2:2 (58.). „Das hat mich gefreut. Olli hatte auf seiner Seite immer wieder schöne Vorstöße“, sagte Wennmann. Den möglichen Siegtreffer verpasste GWK-Torjäger Sebastian Bartelt.

TuS Hasbergen – Harpstedter TB II 4:0 (0:0): Dank sehr strukturierter Defensivarbeit und zwei starker Paraden ihres Torhüters Ole Grabowski hielten die Harpstedter bis zur Pause ein 0:0. Die Gäste hätten allerdings auch eine Führung mit in die Kabine nehmen können, doch Michael Würdemann setzte die Kugel nach Zuspiel von Hannes Neuhaus aus 16 Metern knapp am Tor vorbei (3.). Zwei folgenschwere Harpstedter Ballverluste nutzten Savio Pascual Fernandez (46.) und Rabi Elia (52.) dann eiskalt zum 2:0 für Hasbergen. Vor dem 3:0 durch Jakob Korfmann hatte Grabowski dem Gegner die Kugel in den Fuß gespielt (68.). Zu allem Überfluss unterlief Würdemann dann noch ein Eigentor (70.). Irritiert durch Henrik Gröper, der nach einem Eckstoß unter dem Ball hindurch gesprungen war, lenkte der Routinier das Spielgerät zum 0:4 ins Netz. Der Ehrentreffer – unter anderem besaß Neuhaus noch zwei gute Möglichkeiten – blieb den Gästen verwehrt. Die Schlussviertelstunde spielte die HTB-Reserve in Unterzahl, weil sich Grabowski verletzt hatte. Für ihn ging Angreifer Nils Döhle, der sonst bei den Harpstedter Handballern das Tor hütet, zwischen die Pfosten und erledigte die Aufgabe souverän. „Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung. Gerade nach dem 2:0 hat Hasbergen das sehr gut gemacht“, räumte Würdemann ein. Vor allem der Ex-Harpstedter Marvin Bartels habe auf der Zehnerposition gegen seine ehemaligen Teamkollegen „ein richtig starkes Spiel gemacht“.