Leni Gutsches 1:2 kommt für VfL Wildeshausen zu spät

Von: Sven Marquart

Ball gespielt? Wildeshausens Ella Kramer hatte Pech, dass der Schiedsrichter ihre Aktion in der 54. Minute als Foul wertete. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Die Bilanz ist verheerend: Zwischen 2016 und 2019 kassierten die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen bei einem Torverhältnis von 8:39 in zehn Spielen gegen den Post SV Oldenburg neun Niederlagen. Bestes Resultat war ein 1:1 Anfang November 2017. Fast auf den Tag genau fünf Jahre später hatten sich die Krandel-Kickerinnen fest vorgenommen, die Statistik aufzupolieren. Es blieb beim guten Vorsatz. Nach einer ausbaufähigen Leistung unterlag die Crew von VfL-Coach Carsten Mirbach beim Tabellenschlusslicht mit 1:2 (0:1).

„Wenn man nicht 100 Prozent gibt, kann man nicht gewinnen. Die Mädels waren überhaupt nicht bei der Sache“, ärgerte sich Mirbach. Wobei: „Die ersten 15 Minuten waren noch in Ordnung.“ Doch mehr und mehr wichen die Gäste von dem ab, was sie sich vorgenommen hatten. „Wir wollten hoch verteidigen, das Spiel in die Post-Hälfte verlagern und dann unsere Offensivpower nutzen“, erläuterte Mirbach. Stattdessen ließ die Abteilung Attacke die Abwehrspielerinnen immer öfter im Stich, und das Mittelfeld bot keine Anspielstationen. Stattdessen segelte ein Ball aus dem Halbfeld in den VfL-Strafraum. „Und keiner ist hingegangen“, schimpfte Mirbach. Viola Sternberg nutzte die unverhofften Freiheiten zum 1:0 (29.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wertete Schiedsrichter Jan Brünemeyer eine Aktion von Ella Kramer als Foulspiel und entschied auf Strafstoß. „Ich hätte ihn nicht gegeben – Ella spielt den Ball“, meinte Mirbach. Nane Stoffers ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte zum 2:0 (54.). Das 1:2, das Leni Gutsche aus dem Gewühl erzielte (89.), kam zu spät.

„Wir haben verdient verloren. Mit der Leistung kann ich nicht zufrieden sein. Und die Mädels können sich ruhig darüber ärgern. Aber das gehört zum Lernprozess dazu. Bis jetzt spielen wir eine sehr gute Saison – es ist alles im Soll“, bilanzierte Mirbach. Aus neun Partien hat der Tabellenvierte 17 Punkte geholt (fünf Siege, zwei Unentschieden).