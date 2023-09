VfL Wildeshausen denkt auch nach 5:0 „nur von Spiel zu Spiel“

Leni Gutsche langt dreimal zu

Wildeshausen – Der Blick auf die Bezirksliga-Tabelle ist für Carsten Mirbach „eine schöne Momentaufnahme“ – mehr aber auch nicht. Dabei belegen die von Mirbach trainierten Fußballerinnen des VfL Wildeshausen nach dem 5:0 (3:0) über die SG Holdorf/Handorf-Langenberg mit neun Punkten den dritten Platz. „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Da kann jeder jeden schlagen. Deshalb sind das erst einmal neun Punkte gegen den Abstieg“, sagt der VfL-Coach. Außerdem sei es nach vier Spieltagen noch „zu früh“, um sich länger mit dem Klassement zu beschäftigen: „Wir denken weiter nur von Spiel zu Spiel.“

Und mit dieser Strategie scheinen die Krandel-Kickerinnen bisher auch gut zu fahren. Gegen die SG Holdorf/Handorf-Langenberg war Mirbachs Mannschaft jedenfalls drückend überlegen. „Mit dem 5:0 war Holdorf am Ende noch gut bedient“, meinte der 52-Jährige. Das schlug sich früh im Ergebnis nieder. In der dritten Minute sorgte Femke Krumdiek mit einem fulminanten 25-Meter-Schuss für das 1:0. „Und nach zehn Minuten hätte es schon 3:0 stehen müssen“, betonte Mirbach. Allerdings mangelte es Leni Gutsche dreimal an der nötigen Kaltschnäuzigkeit beim Abschluss.

Aber dann schlug die 17-Jährige doch zu. Zunächst erzielte Leni Gutsche nach Zuspiel von Ella Kramer das 2:0 (33.), dann verwertete sie eine Vorlage von Emely Mirbach zum 3:0-Halbzeitstand (40.). Auch Leni Gutsches dritten Treffer zum 4:0 bereitete Emely Mirbach mit einem feinen Chipball über die Holdorfer Abwehr vor (55.). Das 5:0 resultierte aus einem Eigentor (65.). Saskia Helms hatte sich stark auf der linke Seite durchgesetzt und hart nach innen gepasst. „Wenn die Abwehrspielerin den Ball nicht reingemacht hätte, wären Ann-Marie Tangemann und Ilka Bruns da gewesen“, berichtete Mirbach, der „Spaß beim Zugucken“ hatte.

Die Gäste schossen wären der gesamten Partie lediglich zweimal auf das Tor von Katharina Stuntebeck, stellten die VfL-Keeperin damit aber vor keine Probleme.