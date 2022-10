VfL Wildeshausen verliert durch zwei Sonntagsschüsse beim VfR Voxtrup

Von: Sven Marquart

Wurde in die Anfangsformation gespült: Jendrik Löscher (Bild) spielte in Voxtrup gemeinsam mit Fyonn Rothe in der Innenverteidigung. © Cord Krüger

Wildeshausen – Normalerweise sei er „nach Niederlagen unausstehlich“, sagt Marcel Bragula. Doch im Anschluss an das 0:2 (0:2) beim VfR Voxtrup wirkte der Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen geradezu aufgeräumt. „Ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie hat bis zur letzten Minute leidenschaftlich gekämpft“, sagte der 48-Jährige. Letztlich erfolglos. Unter den gegebenen Umständen sei für seine Crew schlicht und einfach nicht mehr drin gewesen.

Janne Kay im Tor, eine Viererkette mit Duc Nguyen, Marius Krumland, Philip Kleingärtner und Kevin Radke, Marco Nakelski und Alexander Kupka auf der Doppelsechs, Robin Ramke und Nico Kiesewetter als offensive Außen sowie Lennart Osterloh als Zehner hinter Sturmspitze Maximilian Seidel, dazu Jan Stubbmann als Wechselalternative – diese Mannschaft wäre in der Landesliga mit Sicherheit konkurrenzfähig. Dumm nur: Keiner der genannten VfL-Akteure konnte in Voxtrup mitwirken. Auch der für die Startelf eingeplante Jonas Pleus musste passen, nachdem er sich im Spiel der Wildeshauser Kreisliga-Mannschaft gegen Beckeln eine Zerrung zugezogen hatte.

Die größte Baustelle tat sich in der Abwehr auf, als beim Warmmachen in Marius Krumland (Leiste), Philip Kleingärtner (Oberschenkel) und Marcel Hesselmann (Adduktoren) alle drei vorgesehenen Innenverteidiger mit Beschwerden abwinkten. So musste Bragula seine 5-3-2-Wunschformation in ein 4-2-3-1 mit Fyonn Rothe und Jendrik Löschner im Abwehrzentrum ändern. Dadurch fehlten der VfL-Defensive gegen die kopfballstarken Voxtruper einige Zentimeter.

Dieses Manko konnten die Krandel-Kicker allerdings gut kaschieren. „Wir haben kaum Standards zugelassen, und die wenigen haben wir gut wegverteidigt“, meinte Bragula, der trotz seiner Gelb-Roten-Karte beim 1:2 gegen den SV Holthausen-Biene wieder auf der Bank Platz nehmen durfte. Dafür war gegen die Fernschussqualitäten der „Kleeblätter“ kein Kraut gewachsen. Zunächst zog Niklas Budde aus 18 Metern ab und traf passgenau zum 1:0 (16.). Nur wenig später erwischte Natanael Schulte den Ball 25 Meter vor dem Tor als Dropkick, der zum 2:0 einschlug (20.). Ein drittes Mal ließ sich VfL-Keeper Niklas Göretzlehner nicht aus der Distanz überwinden (32.).

„Sonst war von Voxtrup nichts zu sehen. Die zweite Halbzeit war dann Einbahnstraßenfußball“, berichtete Bragula. Doch der Anschlusstreffer wollte den Gästen nicht gelingen. Ein Kopfball von Eigengewächs Luke Berger, der auf der Doppelsechs an der Seite von Fynn Meyer ein gutes Startelfdebüt gab, strich knapp am Tor vorbei (64.). Außerdem parierte VfR-Schlussmann Philipp Parlow glänzend gegen Christopher Kant (78.). Dazu erspielten sich die Wildeshauser auf dem arg ramponierten Platz an der Wasserwerkstraße im Osnabrücker Stadtteil zahlreiche Halbchancen, die jedoch allesamt verpufften.

Da sowohl die drei über dem auf Platz 14 rangierenden VfL Wildeshausen positionierten Mannschaften (Frisia Wilhelmshaven, VfL Oythe, GW Firrel) als auch die drei Teams darunter (SV Bad Rothenfelde, SV Holdorf, BW Hollage) ihre Partien verloren, bleibt in der Tabelle alles beim Alten. „Dadurch tut die Niederlage nicht ganz so weh“, meinte Bragula.

Stenogramm VfR Voxtrup – VfL Wildeshausen 2:0 (2:0) VfR Voxtrup: Parlow - Ahrens, Sutmöller, Budde, Kamper, Otterbach, Marks (73. Nordiek), Siebert (61. Krämer), Menzel (77. Leopold), Hülsmann (67. Massmann), Schulte (80. Ochmann) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe, Berger (79. Theuser), Abel (46. Hehr), Müller-Rautenberg, Kant, Eberle, Tramitzke, Dreher, Meyer, Löschner Tore: 1:0 (16.) Niklas Budde, 2:0 (20.) Natanael Schulte Schiedsrichter: Arne Nibbrig (SV Bad Bentheim)