Aufstiegsheld und Spaßvogel: Ole Lehmkuhl bleibt VfL Wildeshausen weiter erhalten

Von: Sven Marquart

Bleibt: Auch Ole Lehmkuhl (vorne) hat dem VfL Wildeshausen für die nächste Saison zugesagt. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Tosender Applaus brandete am Donnerstagabend in der Kabine des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen auf. Der Beifall galt Ole Lehmkuhl. Vor dem Training hatte der 30-jährige Mittelfeldspieler VfL-Coach Marcel Bragula und seine Teamkollegen darüber in Kenntnis gesetzt, dass er der Mannschaft auch in der Saison 2023/2024 erhalten bleibt, so wie es vor ihm bereits 19 andere Akteure des aktuellen Kaders getan hatten.

Ole Lehmkuhl gehört bei den Krandel-Kickern praktisch zum Inventar. 2014 war er vom Harpstedter TB in die Kreisstadt gewechselt. Neben Maximilian Seidel, Alexander Kupka und René Tramitzke ist der Klein Henstedter einer von noch vier im VfL-Aufgebot verbliebenen Aufstiegshelden vom denkwürdigen Bezirksliga-Finale 2015 gegen den SV Atlas Delmenhorst.

„Ole ist in der Mannschaft sehr beliebt. Sportlich hat er zuletzt viel Pech gehabt und wurde immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen“, sagt Bragula. Er schätzt den Rechtsfuß nicht nur wegen seiner Flexibilität auf dem Platz, sondern auch als Stimmungskanone. „Ole ist ein Spaßvogel! Was er in der Kabine abzieht, ist manchmal filmreif“, erzählt der 48-Jährige. Details möchte er allerdings nicht verraten.

Für gute Laune vor dem anstehenden Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 dürfte also gesorgt sein – so die Partie denn wie geplant am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird. Die Platzverhältnisse im Krandel waren am Donnerstag und Freitag grenzwertig. Ob gespielt werden kann, entscheidet sich aber frühestens Samstagmittag. „In unserer aktuellen Situation könnten wir es uns einfach machen und absagen. Aber das ist auch keine Lösung, weil wir schon zwei Nachholspiele haben“, erläutert Bragula.

Am vergangenen Sonntag kassierte seine Crew eine extrem schmerzhafte 0:1-Pleite beim SV Bad Rothenfelde, einem Konkurrenten im Abstiegskampf. „Das Spiel hätten wir besser nicht verloren“, sagt VfL-Teammanager Bernd Kinzel. Denn nun ist das rettende Ufer schon acht Zähler entfernt. „Deshalb müssen wir jetzt auch mal gegen Mannschaften Punkte holen, die man normalerweise nicht holt. Im Idealfall fangen wir gegen Schüttorf damit an“, fordert Kinzel.

Dass die Trauben gegen den Tabellenvierten hoch hängen, erfuhr der Vorletzte bereits beim 1:6 (1:1) im Hinspiel am eigenen Leibe. „Die erste Halbzeit war gut von uns, in der zweiten wurden wir dann auseinandergeschraubt. Schüttorf ist für mich neben Friesoythe die spielstärkste Mannschaft in der Liga“, erklärt Bragula. Im direkten Duell dieser beiden Teams waren die Schüttorfer in der Vorwoche mit 3:8 gegen Hansa unter die Räder gekommen. Das Debakel verbuchten sie auf ihrer Facebook-Seite anschließend als „Lehrstunde“.

Beim VfL Wildeshausen geben sich die Urlauber die Klinke in die Hand. Kevin Radke und Philip Kleingärtner sind zurück, während sich Marius Krumland, Alexander Dreher und Christopher Kant verabschiedet haben. Sturmtank René Tramitzke, der im Hinspiel den Ehrentreffer erzielt hatte, ist weiterhin auf einem Lehrgang. Zur Verstärkung konnte Bragula erneut Marcel Hesselmann und diesmal auch Lukas Schneider aus der dritten Mannschaft gewinnen.

Trotz oder gerade wegen der schwierigen sportlichen Situation würde sich Bragula mehr Unterstützung wünschen. „Ich finde, dass die Mannschaft den einen oder anderen Zuschauer mehr verdient hätte“, sagt der B-Lizenzinhaber. Bei den letzten Heimspielen vor der Winterpause verloren sich zum Teil nicht einmal 150 Besucher im Krandelstadion.