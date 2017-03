Lehmkuhl lässt es klingeln: 13 Tore für TV Neerstedt II

Wildeshausen/Neerstedt - Ärgerliche Heimniederlage für die HSG Harpstedt/Wildeshausen, Ausrufezeichen durch den Tabellenvorletzten TV Neerstedt II: Der jüngste Spieltag hatte für die Landesklassen-Handballerinnen im Kreis einige Überraschungen parat – im positiven wie im negativen Sinn.

HSG Harpstedt/Wildeshausen - SG Obenstrohe/Dangastermoor 22:29 (8:16): Die Frage nach eventuellen Lichtblicken hatte Udo Steinberg schnell beantwortet: „Die Sonne schien durch die Hallenfenster“, beschrieb der HSG-Trainer mit leicht grollendem Unterton die Wetterlage über Wildeshausen. Sein Team erwischte einen düsteren Tag, geriet früh über 1:3 (5.) und 3:6 (10.) ins Hintertreffen. Beim 5:11 (15.) nahm Steinberg die erste Auszeit, doch viel besser wurde das Spiel seiner Schützlinge nicht (6:13/22.). „Vor allem in der Abwehr haben wir immer nur reagiert – und meistens dann, wenn es schon zu spät war“, unterstrich Steinberg. Dabei blieb es auch nach dem Wechsel. Zudem vergaben die HSG-Spielerinnen reihenweise leichtfertig ihre Chancen, so dass der Tabellenfünfte zwischenzeitlich mit 13:20 (41.) hinten lag. Zehn Minuten vor Schluss brachte Katharina Abeln die Gastgeberinnen noch einmal auf 19:23 heran, doch die Partie war entschieden. „Verlieren kann man, aber nicht mit sieben Toren Unterschied“, monierte Steinberg vor allem die drei Gegentore in 28 Sekunden der letzten Minute. „Da muss man den Ball auch mal halten. Das Torverhältnis kann noch wichtig sein, denn 20 Punkte müssen nicht unbedingt zum Klassenerhalt reichen“, mahnte der Trainer.

HSG Neuenburg/Bockhorn - TV Neerstedt II - 28:30 (16:17): Dieser Achtungserfolg des abstiegsbedrohten TVN beim Tabellensiebten „verschafft uns erstmal wieder ein bisschen Licht im Keller“, atmete Betreuer Stephan Große-Knetter hinterher tief durch. Und er ging zu einem großen Teil auf das Konto von Rieke Lehmkuhl, die 13 Mal ins Schwarze traf und davon alle ihre fünf Siebenmeter im HSG-Gehäuse unterbrachte. „Gut, so eine Rückraum-Shooterin zu haben“, meinte Große-Knetter, der aber dem gesamten Kollektiv ein großes Lob aussprach: „Alle haben füreinander und miteinander gekämpft und sich voll reingehauen.“

Lehmkuhl hatte per Doppelschlag auch für die erste Führung (3:2/4.) gesorgt, zum 4:3 getroffen und ihre Mannschaft in der engen Anfangsphase im Spiel gehalten. Nach zwischenzeitlichem 9:11-Rückstand (17.) stellte Viktoria Brandt auf 11:11 (21.), Lehmkuhl traf von der Siebenmetermarke zum 14:13 (25.) und 15:14. „Das Spiel blieb aber bis zum Ende eng“, schilderte Große-Knetter. Nach dem Beginn mit einer 6:0-Deckung hatte er auf 5:1 umgestellt, dadurch wurden die Gäste ein wenig nervöser, doch erst die Sonderbewachung für Neuenburgs beste Schützin Mareike Thielemann zeigte Wirkung. Lina Oltmann deckte sie kurz und erledigte die Aufgabe prima.

Nach der Pause lagen die Gäste beim 22:20 etwas komfortabler vorn (39.), gerieten wieder ins Hintertreffen (24:25/46.), doch das 27:26 (52.) war die letzte Neuenburger Führung. Nervenstark drehten Rieke Lehmkuhl, Antje Brengelmann mit zwei Treffern und Viktoria Brandt den Spieß zum Sieg um. - ck