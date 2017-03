Legler riecht den Braten und hält den Derbysieg fest

Neerstedt - Wieder einmal haben es die Oberliga-Handballer des TV Neerstedt spannend gemacht. Die Hallenuhr zeigte noch eine Restspielzeit von 17 Sekunden an, als die HSG Delmenhorst beim Stand von 28:29 in Überzahl noch zu einer letzten Wurfchance durch Niclas Schanthöfer kam. Der HSG-Linksaußen probierte es durch die Beine von Hendrik Legler. Aber Neerstedts Keeper hatte den Braten gerochen und hielt seiner Mannschaft beim 29:28 (13:12) die beiden Punkte fest.

Während Neerstedt nun relativ entspannt in die verbleibenden Spiele gehen kann, ist die Abstiegsangst auf Delmenhorster Seite wieder ein Stück gewachsen. Dabei hatten die Gäste in der ersten Halbzeit ihre wohl bisher beste Saisonleistung gezeigt.

Dagegen bekamen die Neerstedter lange keinen Zugriff auf die Partie. Lediglich Shooter Eike Kolpack, mit 14 Treffern bester Werfer seines Teams, und Torhüter Hendrik Legler, der 40 Prozent aller Würfe auf seinen Kasten parierte, hielten ihre Farben im Spiel.

Nach dem 6:9 (20.) nahm Neerstedts Trainer Jörg Rademacher eine Auszeit und stellte seine Abwehr um. „Ich war sehr überrascht vom Delmenhorster Auftreten“, erklärte der B-Lizenzinhaber und verordnete seiner Crew nun ebenfalls eine 3:2:1-Deckung. Die Hausherren kamen nun kontinuierlich heran. Dabei spielten ihnen zwei Aspekte in die Karten. Zum einen konnten die Delmenhorster Eike Kolpack mit zunehmendem Spielverlauf nicht mehr stoppen. Zum anderen leistete sich der Tabellenzwölfte in dieser Phase einige Ballverluste. So sorgte Kolpack mit einem verwandelten Siebenmeter für die 13:12-Pausenführung.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts brachte HSG-Spielertrainer Andre Haake auf der vorgezogenen Abwehrposition Kevin Larisch. Dessen Vorgänger Schanthöfer hatte seine Sache sehr gut gemacht, aber auch schon zwei Zeitstrafen abbrummen müssen. Larisch konnte nicht an Schanthöfers Leistung anknüpfen. Nun hatten die Neerstedter viel Platz in der Offensive und führten ständig mit ein bis zwei Toren.

Haake reagierte und nahm seine Abwehr auf eine 6:0-Formation zurück. Doch jetzt traf Kolpack nach Belieben. Neerstedt baute die Führung auf 28:24 aus (56.). Haake reagierte abermals, ließ wieder offensiver decken und spielte selbst im rechten Rückraum. Ole Goyert erhöhte auf 29:26 (57.), ehe Jörn Janßen (58.) und Niclas Schanthöfer (58.) für Spannung sorgten. Der Ausgleich wollte den Gästen aber nicht gelingen.

„Der Sieg ist glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit auch nicht unverdient. Zwar wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber mit dem Sieg haben wir noch die Chance auf Platz sieben“, sagte Rademacher. - wz

TV Neerstedt: Legler, Kuper (n. e.), Oltmanns - Goyert (2), Mirko Reuter, Marcel Reuter (3), Hübner (n. e.), Kolpack (14/5), Hollmann (2), Hoffmann, Wolken (4/1), Busse, Kunz (4), Schröder.