DM-Aspirant TV Brettorf schwebt nach verkorkster Saison in Abstiegsgefahr

Kampf um den Klassenerhalt: Die Tabellensituation für Laura Marofke und den TV Brettorf ist brenzlig.

Brettorf – Das Einmaleins des Faustballs lernte Laura Marofke einst beim TV Jahn Schneverdingen. Die Angreiferin durchlief die komplette Jugendabteilung des Vereins, reifte dort zur Bundesliga- und Nationalspielerin. Als sich ihre Mannschaft 2012 aufgelöst hatte, wechselte sie zum MTSV Selsingen. Aus dem gleichen Grund verschlug es sie 2017 zum TV Brettorf, dessen Spielertrainerin sie mittlerweile ist. An diesem Wochenende unternimmt Laura Marofke mal wieder eine Stippvisite in die alte Heimat. Mit ihrem aktuellen Team tritt sie am Sonntag, 11 Uhr, zum Erstliga-Duell beim TV Jahn an.

„Ich habe viele positive Erinnerungen an Schneverdingen. Meine Eltern wohnen da, und ich habe gern für Jahn gespielt. Deshalb komme ich immer wieder gerne zurück“, freut sich die 34-Jährige auf das Wiedersehen mit ihrem Ex-Club, der eine große Kulisse erwartet. Um den Spieltag in der KGS-Sporthalle Am Timmerahde zu einem echten Event zu machen, hat der TV Jahn zahlreiche Freikarten verteilt, Sponsoren und Ehrengäste eingeladen.

Während die „Heidschnucken“ als Tabellendritter gute Chancen auf die erneute DM-Qualifikation haben, dürfte der Zug für den TV Brettorf bereits abgefahren sein. Nach zwölf von 16 absolvierten Partien belegen die Schwarz-Weißen mit negativem Punktekonto (10:14) nur den enttäuschenden sechsten Platz in der Nordstaffel. Lediglich zwei Zähler beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge. „Die Saison ist irgendwie verkorkst. Das Thema DM ist durch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht noch in Abstiegsgefahr geraten“, sagt Laura Marofke.

Dass die Brettorferinnen dem amtierenden deutschen Feld- und Hallenmeister Paroli bieten können, haben sie bereits beim 3:2-Erfolg im Hinspiel gezeigt, als sie nach einem 0:2-Rückstand eine erfolgreiche Aufholjagd starteten. Allerdings war Jahn nach den Ausfällen von Theresa Schröder (Knieoperation), Annika Kriger (wird Mutter) und Hinrike Seitz (Karriereende) auch noch im Findungsprozess. Inzwischen ist die Crew von Trainerin Tine Seitz wieder in der Erfolgsspur.

Ganz im Gegensatz zum TV Brettorf. „Bei uns fehlt der Spaß am Spiel“, klagt Laura Marofke. Das habe sich auch in der Pause über die Feiertage nicht geändert, wie sie in den ersten Trainingseinheiten des neuen Jahres beobachtet hat. „Wir müssen wieder zu unserer Leichtigkeit finden. Im Moment könnte man uns sogar eine E-Jugend als Gegner hinstellen, und wir würden verlieren“, meint Laura Marofke. Aus diesem Grund richtet sie ihr Hauptaugenmerk auf die zweite Partie des Tages gegen den MTV Wangersen. „Darauf muss ganz klar die Priorität liegen, wenn wir nicht absteigen wollen“, bestätigt Laura Marofke. Aufsteiger Wangersen ist mit 8:16 Zählern Tabellenvorletzter.