Laura Marofke sichert Brettorf Bonuspunkte

Ahlhorn - Die Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf kommen immer besser in Schwung. Beim „Derby-Dreier“ in Ahlhorn sammelte die Mannschaft von Trainerin Rieke Buck durch den überraschenden 3:2-Erfolg gegen DM-Ausrichter SV Moslesfehn wertvolle Bonuspunkte. Derweil baute Gastgeber Ahlhorner SV durch die beiden Siege über Moslesfehn (3:1) und Brettorf (3:0) seine Tabellenführung aus.

Ahlhorner SV – SV Moslesfehn 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 12:10): Der ASV präsentierte sich zunächst entschlossen und konzentriert. „Moslesfehn war aber auch nicht schlecht und hat uns gut unter Druck gesetzt“, lobte ASV-Trainerin Edda Meiners. Mit der 2:0-Satzführung im Rücken ließ ihre Crew die Zügel schleifen. „Wir haben bei der Körperspannung nachgelassen, und das kriegt der Gegner sofort mit“, monierte sie. Nun mit Kathrin von der Pütten auf der Mittelposition, agierte Moslesfehn druckvoll, punktete immer wieder platziert und schaffte mit dem 11:9 den Anschluss. „Im vierten Satz haben wir dann wieder sehr variabel gespielt“, sagte Edda Meiners. Trotzdem musste ihr Team beim Stand von 9:10 einen Satzball abwehren. Mit drei Punkten in Folge revanchierte sich der Spitzenreiter dann für das 1:3 im Hinspiel, die bisher einzige Saisonniederlage des amtierenden deutschen Vizemeisters.

SV Moslesfehn – TV Brettorf 2:3 (12:10, 8:11, 13:11, 12:14, 8:11): „Mittlerweile sind wir eingespielt. Es läuft“, sagte Rieke Buck. Allerdings mussten ihre Schützlinge zunächst einen Nackenschlag hinnehmen, als sie einen 9:6-Vorsprung verspielten und den ersten Satz noch mit 10:12 abgaben. Doch die Brettorferinnen berappelten sich und schafften den Satzausgleich. Im dritten Durchgang ließen sie beim Stand von 10:9 einen Satzball aus. Moslesfehn war da abgebrühter und sicherte sich den Abschnitt mit 13:11. „Aber wir haben sehr gut als Mannschaft zusammengespielt und aus der Angabe kaum Fehler gemacht“, fand Rieke Buck. Nachdem ihr Quintett im vierten Durchgang zunächst zwei Satzbälle ausgelassen hatte, wehrte es beim 10:11 einen Matchball ab und erzwang dann doch noch den Entscheidungssatz. Dort übernahm der Tabellensechste beim 4:3 die Führung und gab sie nicht mehr ab. Laura Marofke verwandelte gleich den ersten Matchball durch die Mitte. „Traumhaft!“, schwärmte Rieke Buck.

Ahlhorner SV – TV Brettorf 3:0 (11:6, 12:10, 13:11): „Ahlhorn konnte länger pausieren. Das war bei der Hitze ein Vorteil. Sonst wäre mehr für uns drin gewesen“, meinte Rieke Buck. Der erste Satz wurde eine sichere Beute des ASV. Doch in den beiden folgenden Durchgängen musste sich die Mannschaft um Weltmeisterin Pia Neuefeind gehörig strecken. Nach einem 4:7-Rückstand glich Brettorf zum 7:7 aus. Beim Stand von 9:10 wehrte Kapitänin Karen Kläner per Angabenass einen Satzball ab, ehe ihr ASV-Pendant Imke Schröder das 12:10 besorgte. Eine Schrecksekunde mussten die Brettorferinnen im dritten Abschnitt überstehen, als Laura Marofke bei eigener 6:5-Führung verletzt zu Boden ging. Doch nach kurzer Behandlungspause konnte die Angreiferin weitermachen. Mit einem Service-Winner zum 10:10 wehrte Karen Kläner den ersten Matchball ab. Die Chance zum Satzgewinn beim 11:10 ließ Brettorf ungenutzt, so dass Pia Neuefeind wenig später ein Schussspiel zum 13:11 für Ahlhorn vollenden konnte. „Das Spiel hätte auch kippen können. Wenn wir nicht in den entscheidenden Momenten hellwach gewesen wären, hätte es nicht für die zwei Siege gereicht. Deshalb freuen wir uns umso mehr über diese Punkte“, bilanzierte ASV-Zuspielerin Janna Köhrmann. - mar