Langes „Strahl“ lässt Büsing strahlen

Von: Sven Marquart

Flanken waren für ihn kein Problem: Beckelns Aushilfskeeper Maurice Dräger pflückte alle hohen Bälle herunter. © Tamino Büttner

Landkreis – Die Kreisligisten Beckeln Fountains und SV Achternmeer sowie der Delmenhorster TB aus der 1. Kreisklasse haben das Viertelfinale des Fußball-Kreispokals erreicht. Während sich Beckeln mit 2:1 gegen den Vorjahresfinalisten und Mitaufsteiger SF Wüsting durchsetzte, behielt der SV Achternmeer mit 5:4 nach Elfmeterschießen die Oberhand gegen seinen Ligarivalen VfL Wildeshausen II. Der Delmenhorster TB siegte bei der klassentieferen SG Bookhorn mühelos mit 7:0.

Beckeln Fountains – SF Wüsting 2:1 (1:1): Nach der 0:7-Ligapleite gegen den VfR Wardenburg „haben wir uns selbst reanimiert“, meinte Beckelns Trainer Matthias „Jupp“ Büsing. Weil Luca Weichler wegen einer Zehenprellung passen musste, hatte er Maurice Dräger ins Fountains-Tor gestellt. „,Momo‘ hat das sehr gut gemacht und alle langen Dinger runtergepflückt“, lobte Büsing seinen 2,06 Meter großen Aushilfskeeper. Allerdings verletzte sich Dräger in der Nachspielzeit an der Schulter und räumte den Kasten für Jens Kruse. Weil auch Beckelns etatmäßige Elfmeterschützen Malte Sander und Christoph Hartlage fehlten, übernahm Lennart Lange nach Foul an Jonas Evers die Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 (33.). Beim 1:1 durch Jörn Lohmüller gab es für Dräger nichts zu halten (45.). Beckelns Siegtreffer erzielte Lennart Lange mit einem direkt verwandelten Freistoß (56.). „Das war ein richtiger Strahl“, strahlte Büsing.

SV Achternmeer – VfL Wildeshausen 5:4 (2:2, 0:0) nach Elfmeterschießen: „Das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren“, sagte Selcuk Keyik. Die Niederlage war für den VfL-Coach aber fast schon nebensächlich – er war „froh, dass sich bei den schlechten Platzverhältnissen keiner verletzt hat“. Schon in der von beiden Seiten eher zurückhaltend geführten ersten Halbzeit waren die Krandel-Kicker das aktivere Team. Kurz nach der Pause verwandelte Tobias Pralle einen Handelfmeter zum 1:0 für Achternmeer (50.). Christoph Löwe (55.) und Jonas Pleus (83.) drehten die Partie zum 2:1 für die Gäste. Mit der letzten Aktion in der regulären Spielzeit gelang Rune Schneider das 2:2 (90.+1). „Rune Schneider ist ein guter Kicker, aber auch nicht der Längste. Er darf am zweiten Pfosten nicht so zum Kopfball kommen“, ärgerte sich Keyik über den späten Ausgleich. Dass seine Crew unter dem Eindruck dieses Nackenschlags im Elfmeterschießen Nerven zeigte, wollte er ihr nicht vorwerfen: „Da ist auch immer Glück dabei – und das hatten wir diesmal nicht.“ Während die Wildeshauser Jonas Pleus und Florian Hertell ihre Versuche verwandelten, verfehlten ihre Teamkollegen Kevin Schwarze und Yannis Brockmann das Tor. Robin Landgrafs Lattentreffer besiegelte schließlich das Pokalaus. „Trotzdem haben wir nochmal einen Schritt nach vorne gemacht“, erklärte Keyik. Für den SV Achternmeer waren Cedric Frank, Tobias Pralle und Philip Dienst vom Punkt erfolgreich.

SG Bookhorn – Delmenhorster TB 0:7 (0:2): Eine Halbzeit zogen sich die Gastgeber aus der 2. Kreisklasse achtbar aus der Affäre und lagen zur Pause nach Gegentreffern durch Sühan Reis (8.) und Daniel-Pascal Mehrdadi-Gargari (29.) nur mit 0:2 zurück. Im zweiten Abschnitt sorgten Ali Aluclu (50.), Sühan Reis (59./67.), der Ex-Wildeshauser Elias Schröder (68.) und Thomas Johannes Mutlu (76./Foulelfmeter) dann für klare Verhältnisse.