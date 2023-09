Lange Zwangspause für Dötlingens Joost Hoffrogge

Von: Cord Krüger

Teilen

Anspruchsvolle Aufgaben stehen den Fußball-Kreisligisten am Freitagabend bevor: Schlusslicht Beckeln muss und möchte gegen die spielstarken Gäste aus Achternmeer unbedingt die ersten Punkte einfahren, Wildeshausens Zweite empfängt den amtierenden Vizemeister Munderloh, und Dötlingen will daheim den Verfolger vom DTB distanzieren.

Becken Fountains – SV Achternmeer (Freitag, 19.30 Uhr): So langsam sollte Zählbares her, weiß Matthias Büsing: „Achternmeer ist mindestens ein Regal höher als wir zu finden“, sagt Beckelns Trainer über den Tabellensiebten, „aber es nützt nichts: Wir müssen versuchen zu punkten.“ Positiv stimmt ihn der jüngste Trend: „In den letzten zwei Wochen haben wir uns von der Einstellung und vom Fußballerischen her deutlich gesteigert – wobei das mit Blick auf die Spiele davor auch nicht sonderlich schwer war…“

Spielerisch, ahnt „Jupp“ mit Blick auf die Mannschaft von Marco Elia, ist dem SVA schwer beizukommen: „Diese Mannschaft hat nicht die zwei oder drei überragenden Kicker in ihren Reihen, sondern 20 Mann, die allemal Kreisliga-Niveau haben, überaus ballsicher sind und den Gegner laufen lassen. Wir müssen uns jeden Ball erkämpfen.“ Eine kleine Schwäche hat er bei Standards ausgemacht: „Also wollen wir im Training ein bisschen mehr Zeit investieren, um sie da vielleicht zu ärgern.“ Fraglich sind die Einsätze der Defensivmänner Eike Büssenschütt und Jonas Gralheer, für Lennart Lange ist die Hinrunde wegen seines Bandscheibenvorfalls sogar wahrscheinlich gelaufen.



VfL Wildeshausen II – TV Munderloh (Freitag, 20.00 Uhr): Selcuk Keyik ahnt, dass „es gegen diese Mannschaft fast unmöglich ist, ohne Gegentor zu bleiben“. Satte zehn Stück wie beim 2:10 im Hinspiel der Vorsaison sollten es aber bitte nicht sein, appelliert der VfL-Trainer an sein junges Team, das ihm fast komplett zur Verfügung steht. Fraglich ist lediglich der Einsatz von Philipp Finger, der beim knappen Pokal-Aus gegen Baris am Dienstag eine Knöchelprellung davongetragen hat.

Die Gäste haben ihre Abgänge zum Sommer gut kompensiert, lobt Keyik. Vor allem warnt er vor den schnellen Offensivkräften Matti Lüers, Finn Rustler und Johan Hannink.



Ebenfalls torreich war es im jüngsten Aufeinandertreffen zugegangen, als der VfL dem damaligen Tabellenführer ein 4:4 abtrotzte. Danach verlor der TVM den Faden und büßte seinen Aufstiegsplatz noch ein. „Es könne also sein, dass Munderloh mit einer Portion Wut im Bauch anreist“, vermutet Keyik.



TV Dötlingen – Delmenhorster TB (Freitag, 20.00 Uhr): Markus Welz sieht keinerlei Anlass, die Gäste zu unterschätzen: „Das ist ein bärenstarker Aufsteiger mit pfeilschnellen Leuten da vorn. Der DTB hat sich mehr als gut für die Kreisliga präpariert“, lobt Dötlingens Trainer die Mannschaft seines Kollegen Arend Arends: „Wenn wir da nicht aufpassen, werden wir sofort ausgekontert.“

Neben dem flinken Außenbahnspieler Emiljano Mjeshtri könnte dies Max Wichmann in Tore ummünzen, der am Freitag beim 4:3-Sieg gegen Wildeshausen II alle vier Treffer markierte und auch beim 1:2 am Montag gegen Wüsting netzte: „Das ist ein überragender, schneller und hoch aufgeschossener Stürmer“, warnt Welz sein Team, dessen Startelf er zum sechsten Mal im sechsten Spiel umbauen muss: Neben den Urlaubern Hendrik Sandkuhl, Johannes Ullerich und Jonas Krumland fehlt Joost Hoffrogge, der sich beim jüngsten 4:1-Sieg in Tungeln einen Muskelfaserriss zuzog und vier bis sechs Wochen ausfällt. „So hangeln wir uns personell von Spieltag zu Spieltag“, seufzt Welz.