Kyan Petersen verstärkt TV Neerstedt

Von: Julian Diekmann

Noch spielt Kyan Petersen (li.) für den ATSV Habenhausen II. Ab der kommenden Saison gehört er dann dem TV Neerstedt an. Sehr zur Freude von Neerstedts Sportlichem Leiter Thomas Schuetzmann. © jdi

Der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran: Wie der Club jetzt mitteilte, schließt sich zur neuen Spielzeit Kyan Petersen den Grün-Weißen an. Der 27-jährige Rückraumspieler spielt aktuell noch für den Liga-Konkurrenten ATSV Habenhausen II. Zudem haben etliche Spieler ihre Zusage für die nächste Spielzeit gegeben. Auch das komplette Trainerteam bleibt an Bord.

Neerstedt – „Wir freuen uns, dass Kyan uns die Zusage gegeben hat“, sagt der Sportliche Leiter des TVN, Thomas Schuetzmann: „Ich hatte bereits letzte Saison Kontakt zu ihm aufgenommen. Damals hat es leider nicht geklappt. Umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt Erfolg hatten.“

Petersen ist kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2017/18 trug er das Neerstedter Trikot, ist mit den Grün-Weißen seit seinem Weggang nach Habenhausen aber stets in Verbindung geblieben. Nun also die Rückkehr. „Mich reizt die Aufgabe in Neerstedt. Ich möchte ambitioniert Handball spielen“, erklärt Petersen seine Entscheidung: „Und genau das bietet mir der TVN.“

Doch auch vom aktuellen Kader gibt es Neuigkeiten zu berichten. „Wir haben mit fast allen Spielern schon über Vertragsverlängerungen gesprochen“, berichtet Schuetzmann. So bleiben die Torhüter Lukas Oltmanns und Mike Krause „definitiv an Bord“. Und auch die erfahrenen Spieler wie Andrej Kunz, Julian Hoffmann oder Marcel Reuter haben dem TVN ihre Zusage gegeben. Genauso wie „Jungspund“ Max Hülsmann. „Max hat sich bombastisch entwickelt. Daher freuen wir uns sehr, dass er bleibt“, sagt Schuetzmann.

Auch Jacob Poppe, Florian Schrader, Jan Niklas Bruning und Marvin Auffahrt bleiben dem TVN erhalten. Mit Stjorven Schröder ist Schuetzmann dagegen noch in Gesprächen.

Verlassen wird den Verein indes Felix Hennken. „Er zieht aus beruflichen Gründen in den Kölner Raum, sucht sich dort einen neuen Club“, erläutert Schuetzmann.

Etwas kürzer treten wird zudem Christoph Steenken, der beruflich stark eingespannt ist. „Er wird den Verein aber nicht verlassen, sondern weiter mittrainieren. Ob dann Einsätze in der ,Ersten‘oder ,Zweiten‘ mehr Sinn machen, muss sich dann zeigen“, erklärt Schuetzmann, der auch die Verträge mit dem gesamten Trainerstab verlängerte.