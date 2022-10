Alexander Kupka gibt vorsichtig Entwarnung, fehlt dem VfL Wildeshausen aber gegen Bevern

Von: Sven Marquart

Glück im Unglück: Die Knieverletzung von Wildeshausens Sechser Alexander Kupka (vorne) ist weniger schlimm als zunächst befürchtet. © Sven Marquart

Wildeshausen – Es vergeht kaum eine Woche, in der sich beim Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen keine neue Baustelle auftut. Am vergangenen Sonntag erwischte es Alexander Kupka. Der 28-jährige Mittelfeldspieler verdrehte sich in der Auswärtspartie beim VfL Oythe (2:3) das Knie. Nach einem Arztbesuch am Mittwoch „scheint es Entwarnung zu geben“, atmet Trainer Marcel Bragula auf.

Der Meniskus und das Außenband im lädierten Gelenk seien in Mitleidenschaft gezogen. „Aber es ist nichts großartig kaputt.“ Gleichwohl rechnet der VfL-Coach damit, dass Kupka drei bis vier Wochen ausfallen wird und demzufolge auch im anstehenden Heimspiel gegen den SV Bevern am Sonntag, 15 Uhr, fehlt.

Kupka befindet sich in illustrer Gesellschaft. Denn neben den langzeitverletzten Maximilian Seidel, Ole Lehmkuhl und Jan Stubbmann müssen die Krandel-Kicker nun definitiv auch mehrere Monate auf Duc Nguyen verzichten. Der Außenverteidiger hat sich eine zweite Meinung eingeholt, die wie befürchtet die erste Diagnose Knorpelschaden im Knie bestätigt hat. Der 24-Jährige muss operiert werden. Marco Nakelski (Leistenprobleme) und Nico Kiesewetter (Bluterguss) sind bis auf Weiteres keine Alternativen. Ebenso Janne Kay und Lennart Osterloh, die noch nicht wieder ins Training einsteigen konnten. Damit nicht genug, musste Alexander Dreher den Übungsbetrieb in dieser Woche mit Oberschenkelproblemen beenden. Immerhin: Lucas Abel hat sich fit gemeldet. Damit hat Bragula gegen den amtierenden Bezirkspokalsieger eine zusätzliche Option für die Offensive.

In Oythe drückte der Schuh allerdings vornehmlich in der Defensive. „Da müssen wir uns enorm steigern. Wenn wir gegen Bevern so verteidigen, wird es im Krandel ein Schützenfest geben“, warnt Bragula. Nur, dass dann kein neuer Gildekönig gekrönt wird. Die Crew seines Trainerkollegen Simon Wehming sei „bekannt dafür, dass sie vor dem Tor eiskalt“ ist. Das gilt insbesondere für Goalgetter Sebastian Sander und Kapitän Sascha Thale. Aber auch der drittligaerfahrene Bernd Gerdes, „Königstransfer“ Lennart Blömer und der spielende Co-Trainer Frank Placke bürgen für gehobene Landesliga-Qualität. Aktuell spiegelt sich in der Tabelle jedoch nicht ganz wider, warum Bevern zum Favoritenkreis zählt. Mit 17 Punkten belegen die Schwarz-Gelben Rang sechs. „Sie haben aber erst einmal verloren, dafür ein paarmal zu oft unentschieden gespielt“, erläutert Bragula.

Die Wildeshauser sind nach der jüngsten Pleite auf den 16. Platz abgerutscht und warten inzwischen seit vier Partien auf einen Sieg. Für eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, präsentierten sich die Huntestädter bisher oftmals zu brav. „Wir müssen dauerhaft Feuer entfachen. Nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. So wie du trainierst, so spielst du auch – das muss auch mal scheppern“, fordert Bragula eine höhere Intensität.