Kunz wirft TV Neerstedt zum ersten Heimsieg der Saison - 29:22 gegen Findorff

Nadja Kunz erzielte gegen Findorff satte 13 Treffer. © Büt

13-mal hat Nadja Kunz für die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt im Heimspiel gegen die SG Findorff zugelangt. Auch Keeperin Sina Huntemann erwischte beim 29:22 (17:12)-Sieg einen Sahnetag. Mit dem ungefährdeten Erfolg – es war der erste Heimsieg der Saison für das Team von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus – haben sich die Grün-Weißen in der Tabelle auf Platz zehn verbessert.

Neerstedt - In der Vergangenheit waren die Duelle zwischen den Bremerinnen und dem Club aus der Gemeinde Dötlingen meist umkämpft. Das Hinspiel endete 23:23.

Am Sonnabend war es nur bis zum 11:10 (19.) ein enges Match. In der Folge baute der TVN seine Führung auf fünf Tore aus. Spielmacherin Celina Struß zeichnete per Doppelpack für das 15:10 (24.) verantwortlich. Bei dem Abstand blieb es bis zur Pause. Kunz hatte bis dato bereits elfmal für die Gastgeberinnen eingenetzt. Im zweiten Abschnitt ließ Gäste-Trainerin Corinna Wannmacher Neerstedts Flügelflitzerin durch Jessica Radziej in Kurzdeckung nehmen. „Wir wollten Kunz aus der 6:0-Deckung heraus hoch decken und so aus dem Spiel nehmen“, erläuterte Wannmacher. Doch der Plan ging nicht auf. „Wir waren meist zu spät dran.“

Schröder-Brockshus hatte im Vorfeld der Partie Eins-gegen-eins trainieren lassen, was sich im zweiten Durchgang auszahlen sollte. Nach der Kurzdeckung gegen Kunz – Neerstedts Rechtsaußen und ihr Spiegelbild Radziej verfolgten das Treiben von Mittellinie aus – nutzen ihre Spielerinnen die größeren Räume in der Deckung der Gäste. Beim 25:16 (45.) durch Lenie Voigt war der Drops gelutscht. „Wir setzten uns vor der Pause entscheidend ab und Sina Huntemann macht einen großartigen Job“, strahlte Schröder-Brockshus. Huntemann war in der 15. Minute für Rieke von Seggern gekommen. Bis zur Halbzeit notierte Neerstedts Torwarttrainern Romina Kahler bei der Nummer 16 bereits sieben Paraden.

Im zweiten Durchgang hatten die Neerstedterinnen noch zwei Schreckmomente zu überstehen: Huntemann knickte in der 40. Minute nach einer weiteren Parade leicht um und sechs Minuten vor dem Ende musste Kunz behandelt werden. Findorffs Laura Piper erwischte Kunz am Wurfarm und sah dafür von den Schiedsrichtern Torsten Uhlenberg und Andrè Tjardes vom TuS Komet Arsten die Rote Karte. Für beide Spielerinnen ging es jedoch weiter. Für den TV Neerstedt steht nach dem Sieg in dem Kellerduell am kommenden Sonntag, 29. Januar, das erste Auswärtsspiel im neuen Jahr an. Es geht zum Tabellenelften HSG Osnabrück.

TVN: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (1), Storck, Kunz (13/4), Hanuschek, Struß (7), Windhorst, Brinkert, Maus (1), Siemers, Sempert (2), Rippe, Voigt (5/4).