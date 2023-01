SC Wildeshausen verliert Tabellenführung in der Badminton-Bezirksliga

Von: Sven Marquart

Teilen

Schmetterten für den SC Wildeshausen: Andreas Kühling (v. l.), Detlef von Döllen, Gunnar Zieger, Elske Wandel, Carsten Kröcher, Anna Neunaber, Rita Benölken, Sebastian Manske, Maren Nitz, Holger Fink, Elias Nachtigal, Marvin Walther und Panagiotis Theodoridis vor dem ersten Heimspieltag im Jahr 2023. © Marvin Walther

Wildeshausen – Die Tabellenführung ist futsch! Durch das 2:6 gegen den SC Melle 03 II und das 4:4 gegen den SV Veldhausen 07 II am ersten Heimspieltag des neuen Jahres musste der SC Wildeshausen den Platz an der Sonne in der Badminton-Bezirksliga räumen. Besser lief es für das zweite Wildeshauser Team, das sich in der Bezirksklasse nach dem 2:6 gegen den SV Neuenwege und dem 6:2 über den Oldenburger TB II vom siebten auf den sechsten Rang verbesserte.

Bezirksliga

„Wir haben ja auch nicht gegen irgendwen gespielt“, sagte Wildeshausens Kapitän Andreas Kühling und verwies dabei auf Melles „tolle Serie“. Aufgrund einer mehr gewonnenen Begegnung gegenüber den Wildeshausern ist das punktgleiche Team aus dem Osnabrücker Land neuer Spitzenreiter. Das Hinspiel hatten die Huntestädter mit 6:2 gewonnen. Damals fehlte auf Meller Seite allerdings auch Jens Henke. „Mit ihm ist Melle deutlich stärker“, betonte Kühling. Seine Crew hatte auf zwei Punkte aus den Herrendoppeln spekuliert. „Der Plan ist leider nicht ganz aufgegangen“, bedauerte der Linkshänder. Während er sein Match an der Seite von Holger Fink gewann, zogen Carsten Kröcher und Detlef von Döllen den Kürzeren. Zudem hatten Maren Nitz (12:21, 28:26, 12:21 gegen Ronja Heitz), Gunnar Zieger (20:22, 21:15, 12:21 gegen Andre Klingemann) und Kröcher (10:21, 21:12, 18:21 gegen Henke) Pech bei ihren Dreisatzniederlagen. „Ein 4:4 wäre also durchaus drin gewesen“, meinte Kühling.

Obwohl der SV Veldhausen 07 II bis dahin keinen Punkt geholt hatte, hatte Kühling das Schlusslicht „deutlich stärker eingeschätzt als es die Tabellenkonstellation aussagt“. Und der 37-Jährige sollte Recht behalten. Besonders Marie Frese war bei den Gästen aus der Grafschaft Bentheim im Damendoppel und Mixed eine Bank. „Ich hatte auf ein 5:3 gehofft, aber auch mit dem 4:4 bin ich nicht unzufrieden“, erklärte Kühling. Er und Kröcher gewannen jeweils ihre Einzel und das gemeinsame Doppel. Den vierten Wildeshauser Zähler steuerte Zieger bei.

„Nach zwei Unentschieden zum Auftakt und dann sechs Siegen in Folge waren wir schon etwas verwöhnt. Aber noch ist nichts verloren. Wir geben weiterhin Gas!“, kündigte Kühling mit Blick auf die nächsten Partien gegen Ausrichter OSC Damme und die SFN Vechta (Sonntag, 5. Februar, 10 Uhr) an.

Bezirksklasse

„Mit 2:6 gegen den Tabellenzweiten zu verlieren, ist keine Schande“, sagte Kühling über die Niederlage gegen Veldhausen. Zumal es für die SCW-Reserve als Aufsteiger zunächst einmal darum gehe, sich in der Bezirksklasse zu etablieren. Die Wildeshauser Punkte holten Elias Nachtigal und Marvin Walther. Es hätten auch noch weitere Zähler hinzukommen können. Doch Walther/Panagiotis Theodoridis verloren ihr Doppel ebenso in drei Sätzen wie Rita Benölken und Anna Neunaber. Anna Neunaber war nach ihrer Babypause für die erkrankte Elin Fink eingesprungen.

Dafür konnten die Gastgeber anschließend mit dem 6:2 gegen den Oldenburger TB II ihren zweiten Saisonsieg feiern. Zum Erfolg trugen die Gespanne Sebastian Manske/Nachtigal, Benölken/Neunaber und Theodoridis/Walther sowie Rita Benölken, Nachtigal und Manske mit ihren gewonnenen Einzelmatches bei.