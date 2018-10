Kucharskis Fehlgriff kostet Colnrade die nächsten Punkte

Landkreis - Da war mehr drin: Der SC Colnrade, die Beckeln Fountains, der SC Dünsen und der TSV Ippener haben in der 2. Fußball-Kreisklasse Punkte liegen gelassen. Für den SV GW Kleinenkneten war am 13. Spieltag Zählbares hingegen völlig außer Reichweite.

TSV Großenkneten II – SC Colnrade 1:0 (1:0): „Das waren wieder verschenkte Punkte“, ärgerte sich Colnrades Spielertrainer Sascha Albers. Die Leistung seines Teams in der ersten Hälfte fand er „völlig daneben“. Letztlich war es ein Fehlgriff von Lukas Kucharski, der die Partie entschied: Der SC-Keeper segelte unter einem weiten Ball von Patrick Feige hindurch, und die Kugel senkte sich hinter ihm zum 1:0 ins Netz (24.). Nach einer lauten Kabinenansprache von Albers präsentierte sich Colnrade im zweiten Abschnitt verbessert. Erik Lindemann und Christian Tran boten sich Chancen zum Ausgleich, die sie aber nicht nutzten. Dass Kucharski zwei Kneter Kontermöglichkeiten vereitelte, änderte nichts an der vierten Colnrader Saisonniederlage.

TV Falkenburg II – Beckeln Fountains 4:4 (0:2): „Wenn du dreimal führst, musst du das Ding irgendwie nach Hause bringen“, monierte Fountains-Coach Matthias Büsing. Lennart Lange (32.) und Kian Töllner (36.) hatten den Gästen einen 2:0-Pausenvorsprung beschert. Nach dem Seitenwechsel kamen die „Falken“ durch ein Eigentor von Jonas Evers (55.) und Björn Dußler zum 2:2 (61.). Dann traf Jonas Evers zum 3:2 ins richtige Netz (62.). Hauke Bohlen egalisierte zum 3:3 (85.). Doch postwendend nötigte Oliver Meyer, der tags zuvor seinen 25. Geburtstag gefeiert hatte, Pascal Drücker zu einem Eigentor – 4:3 (86.). Kurz vor Schluss stocherte Jens Bauer den Ball zum 4:4-Endstand über die Linie (89.). Ein Sonderlob zollte „Jupp“ Büsing dem 40-jährigen Routinier Nico Gerke für seinen engagierten Auftritt im rechten Mittelfeld.

SV Tur Abdin II – SV GW Kleinenkneten 7:1 (2:0): Eine halbe Stunden hielten die Grün-Weißen ein 0:0, ehe sich die Offensivkraft des Tabellenzweiten in Zahlen ausdrückte. David Uyar (32.) und Ibrahim Hazime (42.) netzten vor dem Pausenpfiff. Nach Wiederbeginn erhöhten Isa Uyar (56.), Andreas Lorer (59.) und David Uyar (62.) auf 5:0, ehe Kleinenknetens Miles Ewers der Ehrentreffer gelang (63.). Ibrahim Hazime (67.) und Andreas Lorer (71.) stellten schließlich auf 7:1.

SC Dünsen – SF Littel 2:3 (2:1): Durch ein ungeschicktes Einsteigen verursachte Adem Abdallah einen Foulelfmeter, den Kevin-Tim Niemann zum 1:0 für Littel verwandelte (13.). Mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze glich Niklas Eger zum 1:1 aus (28.). Einen Abspielfehler von SF-Keeper Ingo Otten nutzte Lukas Brümmer zum 2:1 (35.). Zwei Unkonzentriertheiten in Hälfte zwei brockten Dünsen zwei weitere Gegentreffer durch Kevin-Tim Niemann (48.) und Lutz Würdemann (58.) und damit die zehnte Saisonpleite ein. „Mit mehr personellen Möglichkeiten wäre aber locker ein Punkt drin gewesen“, meinte SC-Coach Carsten Krudop.

TSV Ippener – TuS Hasbergen II 2:2 (1:1): Vor dem Spiel hätte Thorsten Sander für ein 2:2 unterschrieben. „So sind es aber zwei verlorene Punkte, weil wir mal wieder unsere Chancen nicht reingemacht haben“, bilanzierte der TSV-Trainer. Unter anderem ließen Sebastian Otten (2) und Matthias Ideker Hochkaräter aus. Ideker hatte die Platzherren zunächst mit 1:0 in Front geschossen (34.). Marvin Bartels (37.) und Thomas Bornemann (72.) drehten den Spieß um, ehe Philip Hohnholz per Kopf für die Punkteteilung sorgte (84.). In der Schlussminute sah der bereits verwarnte Maximilian Groeneveld wegen Meckerns Gelb-Rot – es war bereits die zweite Matchstrafe für den TSV-Kapitän in der laufenden Saison.

mar