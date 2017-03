Krumdiek beim Elfer eiskalt – 1:0

wildeshausen - Da schnappt sich nicht mehr jeder die Kugel! In der zweiten Minute der Nachspielzeit verwandelte Nico Krumdiek am Dienstagabend einen an Andreas Lorer verschuldeten Foulelfmeter zum 1:0 (0:0)-Sieg des abstiegsbedrohten Kreisligisten VfL Wildeshausen II gegen den Ahlhorner SV. „Ich wusste es“, strahlte VfL-Trainer Arend Arends: „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass wir heute gewinnen – egal, wie lange es dauert.“

Es dauerte lange. Wildeshausens Christoph Cebulla vergab mit einem Pfostenschuss die beste Chance der ersten Hälfte (12.), musste kurz danach aber mit Verdacht auf Muskelfaserris vom Feld. Auch Ahlhorns Dennis Reiter hatte früher Feierabend, weil er sich bei einem Wildeshauser Freistoß vor den Ball stellte (45.) und dafür die Gelb-Rote Karte kassierte. Zuvor hatte er der Schiri-Assistentin bei einer nicht gegebenen Ecke die Fahne aus der Hand reißen wollen und hätte dafür schon den Roten Karton sehen können.

Die Überzahl verhalf dem Arends-Team zu Chancen, doch Krumdiek scheiterte an ASV-Keeper Sebastian von Behren (46.), und Sven Flachsenberger schoss nach feinem Pass von Lorer freistehend vorbei (48.). Zehn Minuten später durften sich die Gastgeber bei ihrem Schlussmann Patrick Hagen bedanken, der bei einem Konter glänzend gegen Tobias Meyer rettete und den Nachschuss von Swen Arkenbout ebenfalls parierte. Es folgte Krumdieks spätes Tor des Tages. „Der Sieg war verdient, denn wir haben mehr investiert“, urteilte Arends. - ck