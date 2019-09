„Das ist so krass!“

Deutscher Meister: Betreuer Benjamin Burfeind (v.l.), Trainerin Edda Meiners, Michaela Grzywatz, Imke Schröder, Sarah Reinecke, Tokessa Köhler-Schwartjes, Janna Köhrmann und Felicia Gißler feiern den 89. DM-Titel in der Vereinsgeschichte des Ahlhorner SV. Foto: DFBL/Schönwandt

Ahlhorn – Erst auf den letzten Drücker hatten die Faustballerinnen des Ahlhorner SV die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft perfekt gemacht. Auch deshalb war die Crew von ASV-Trainerin Edda Meiners mit eher gedämpften Erwartungen zur DM-Endrunde ins schleswig-holsteinische Kellinghusen gefahren. „Wir haben eigentlich nur gehofft, dass wir am Sonntag nochmal spielen dürfen“, sagte ASV-Kapitänin Imke Schröder: „Und dann werden wir tatsächlich deutscher Meister – ich kann es echt gar nicht glauben.“ Durch das 3:1 (11:6, 12:10, 5:11, 11:3) über den TV Jahn Schneverdingen setzte sich der ASV vor 2100 Zuschauern die DM-Krone auf.

Dabei war Ahlhorn als Außenseiter ins Finale gegangen. Schließlich hatte Schneverdingen in der Punktrunde nur eine Niederlage kassiert (0:3 gegen den TV Brettorf). Im DM-Halbfinale hatte der Nordmeister ebenfalls nichts anbrennen lassen und sich mit 3:1 (9:11, 11:9, 11:3, 11:7) gegen den VfL Kellinghusen durchgesetzt. Der Ausrichter hatte zuvor in der Qualifikation sensationell den Titelverteidiger TSV Dennach ausgeschaltet.

Doch im Endspiel wuchsen die Ahlhornerinnen über sich hinaus. Besonders Schlagfrau Imke Schröder lief zu großer Form auf. Die intensive Vorbereitung der Hauptangreiferin mit drei Trainingseinheiten pro Woche und Zusatzschichten im Fitnessstudio machte sich bezahlt. „Imke hat im letzten Dreivierteljahr richtig geackert“, lobte ASV-Zuspielerin Janna Köhrmann ihre Kapitänin.

Allerdings profitierten die Ahlhornerinnen auch von zahlreichen Fehlern, die Jahns Weltmeisterin Aniko Müller unterliefen. Gleich den ersten Matchball nutzte der ASV und durfte nach Silber bei der Heim-DM im vergangenen Jahr diesmal den Gewinn der Goldmedaille feiern. „Das ist so krass! Wir wollten das Endspiel einfach nur genießen. Aber heute passte alles!“, strahlte Janna Köhrmann.

Der Titel war jedoch hart erkämpft. Denn in den beiden vorherigen Turnierspielen hatten Imke Schröder und ihre Teamkolleginnen jeweils über die volle Distanz gehen müssen. In beiden Partien harmonierten Zuspiel und Angriff noch nicht perfekt. Zunächst hatte sich der ASV mit 3:2 (11:8, 5:11, 11:8, 8:11, 11:8) gegen die bayerischen DM-Debütantinnen vom TV Segnitz durchgesetzt. Anschließend rang Ahlhorn den ungeschlagenen Südmeister TSV Calw trotz eines zweimaligen Satzrückstandes mit 3:2 (7:11, 11:8, 7:11, 11:9, 14:12) nieder. „Schon die Qualifikation war sehr knapp – das hier war Bonus“, sagte Janna Köhrmann, nicht wissend, dass es noch besser kommen sollte.

Aber nicht nur die Ahlhorner Frauen hatten in Kellinghusen Grund zum Jubeln. Bei der parallel ausgetragenen DM der Altersklasse U 12 sicherten sich die Mädchen des TV Brettorf durch den 2:0 (11:8, 11:4)-Finalsieg über den SV Kubschütz den Titel (ein ausführlicher Bericht folgt). Die Mannschaft des Trainerduos Silvia Düßmann und Sabrina Rohling wird an diesem Montag, 19 Uhr, mit einem Empfang beim Haus der Vereine geehrt. Bronze ging an den Ahlhorner SV. Im Feld der männlichen U 12 belegten die Jungen des TV Brettorf als bestes Team aus dem Landkreis Oldenburg Rang sieben. mar