1. Faustball-Bundesliga Nord: Ahlhorns Trainerin Köhrmann träumt, Brettorfs Neu-Coach Tabke warnt

Von: Julian Diekmann

Teilen

Für Brettorfs neuen Frauen-Coach Klaus Tabke geht es in dieser Feldsaison nur um den Klassenerhalt. © mar

Am Wochenende geht es endlich los – die Bundesliga-Faustballerinnen starten in die Feldsaison. Während der Ahlhorner SV als Mitfavorit in die neue Spielzeit geht und unbedingt um die ersten drei Plätze, die zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft berechtigen, mitspielen will, sind die Zielsetzungen beim TV Brettorf andere. Nachdem die Spielertrainerinnen Karen Kläner und Laura Marofke ihr Amt an Klaus Tabke abgetreten hatten, zählt für den Neu-Coach, der nebenbei auch weiterhin die Bundesliga-Herren des TVB trainiert, nur der Klassenerhalt.

Ahlhorner SV

Wenn es nach TVB-Trainer Tabke geht, dann gehören die Ahlhornerinnen ganz klar zum großen Favoritenkreis der neun Mannschaften umfassenden 1. Bundesliga Nord. „Klar, unser Saisonziel ist, unter die drei ersten Teams zu kommen. So hätten wir einen Startplatz bei der DM sicher. Und genau das wollen wir erreichen“, betont Spielertrainerin Janna Köhrmann, die den TV Jahn Schneverdingen als ärgsten Konkurrenten ansieht: „Aber auch der Ohligser TV sollte nicht unterschätzt werden. In der vergangenen Hallensaison war der OTV die Überraschungsmannschaft, hat es bis zur DM geschafft. Zudem haben wir unsere beiden Hallenspiele gegen den OTV verloren.“

Für die Ahlhornerinnen spricht, dass sie fast unverändert in die Feldsaison starten. „Wir haben denselben Kader zusammen, wie in der Halle. Nur Imke Schröder, die vergangene Feldsaison noch dabei war, ist aufgrund ihres USA-Aufenthaltes nicht dabei“, berichtet Köhrmann, die „eine gute Mischung aus Alt und Jung“ in ihrem Team sieht: „Wir sind gut aufgestellt.“ Mit Mieke Kienast (hat kürzlich ihr erstes A-Länderspiel absolviert), Nationalspielerin Jordan Nadermann und Tokessa Köhler-Schwartjes habe sie zwar drei junge Angreiferinnen in der Mannschaft, die jedoch Unterstützung von „alten Hasen“ wie Sarah Albrecht, Michaela Grzywatz oder Spielertrainerin Köhrmann erhalten. „Insofern sind wir gewappnet“, freut sich Köhrmann auf den Saisonstart, der den ASV am Sonntag (ab 11 Uhr) zum Ausrichter Ohligser TV führt. Dort stehen dann die Partien gegen den Gastgeber und den VfL Kellinghusen auf dem Programm. „Das Minimalziel lautet zwei Punkte“, sagt Köhrmann: „Vier wären natürlich besser.“

Kader des Ahlhorner SV Jordan Nadermann (Angriff), Janna Köhrmann (Zuspiel), Tokessa Köhler-Schwartjes (Angriff), Sarah Albrecht (Abwehr), Michaela Grzywatz (Zuspiel/Abwehr), Felicia Gißler (Zuspiel/Abwehr), Mieke Kienast (Angriff).

TV Brettorf

Ganz neu aufgestellt hat sich dagegen der TV Brettorf. Allen voran auf der Trainerposition. „Nach der Hallensaison sind die Frauen an mich herangetreten und haben gefragt, ob ich mir das Traineramt vorstellen könnte. Nach kurzer Bedenkzeit habe ich es mit kleinen Einschränkungen zugesagt“, erklärt Tabke. Zu den Einschränkungen gehören, dass die TVB-Herren Vorrang genießen. Heißt: Wenn sich die Spieltage überschneiden, gehen die Männer vor. Für die Frauen müsse man dann jemanden finden, der das Coaching am Spieltag übernimmt.

Wie an diesem Sonntag (ab 11 Uhr), wenn sein Team bei Ausrichter Wardenburger TV in die Saison startet und es neben dem Gastgeber auch mit TK Hannover zu tun bekommt. „Da wird mich dann höchstwahrscheinlich Christian Kläner vertreten“, erklärt Tabke, der mit einem Siebenerkader in die Feldsaison startet.

Nicht mehr dabei ist Abwehrspielerin Ida Hollmann. Sie hat sich aufgrund ihres Studiums in Heidelberg nun komplett gen Süden orientiert und läuft zukünftig für den TSV Calw auf. „Das ist schon ein herber Verlust“, sagt der TVB-Coach, der als Saisonziel den Klassenerhalt ausgibt.

Dafür gehört Melanie Steenken dem Team neu an, das am Sonntag auf Karin Kläner (Bänderverletzung) verzichten muss. Doch auch ohne Kläner rechnet sich Tabke einiges aus: „Das Ziel sind zwei Siege. Aber mit zwei Punkten wäre ich auch schon zufrieden.“

Kader des TV Brettorf Jule Weber (Zuspiel), Laura Franziska Marofke (Angriff), Laura Koletzek (Abwehr), Christin Hirsch (Abwehr), Karen Kläner (Angriff/Zuspiel), Laura Cording (Abwehr), Melanie Steenken (Angriff).

ASV-Spielertrainerin Janna Köhrmann traut ihrem Team einen Platz unter den ersten drei Mannschaften zu. © mar