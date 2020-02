Köhrmann sucht die beste Formation

Ahlhorn/Moslesfehn – Entwarnung vor dem Saisonhöhepunkt: Nachdem Pia Neuefeind die letzten beiden Spieltage der Punktrunde wegen Knieproblemen verpasst hatte, ist die Angreiferin des Ahlhorner SV rechtzeitig zur Faustball-DM an diesem Wochenende in Schneverdingen wieder fit. „Die MRT-Untersuchung war zum Glück ohne Befund, und die Schmerzen sind auch weg“, freut sich ASV-Spielertrainerin Janna Köhrmann, dass sie entgegen ihrer Befürchtungen nun doch mit der Weltmeisterin von 2016 planen kann.

Trotzdem fährt Janna Köhrmann mit eher gemischten Gefühlen in den Heidekreis. „Die Vorbereitung war aufgrund von Studium, Arbeit und Verletzungen nicht optimal“, erläutert die 38-Jährige. Deshalb hat sich ihre Crew zunächst einmal zum Ziel gesetzt, den ersten Turniertag zu überstehen. „Dafür brauchen wir starke Leistungen am Samstag. Wir denken erstmal von Spiel zu Spiel“, sagt ASV-Kapitänin Imke Schröder.

Dabei hat gleich das erste Gruppenmatch gegen DM-Neuling TSV Pfungstadt entscheidende Bedeutung. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Trotzdem ist das eigentlich ein Pflichtsieg für uns“, meint Janna Köhrmann. Denn anschließend geht es gegen den frischgekürten Europapokalsieger TSV Dennach, der sich mit 32:0 Punkten den Staffelsieg im Süden gesichert hatte. Gegen die „Pink Ladys“ sei ihr Team „nur Außenseiter“, erklärt Janna Köhrmann. Dennachs Schlagfrau Sonja Pfrommer sei überragend: „Sie macht den Unterschied und wird uns vor Probleme stellen.“

Ein wichtiger Faktor dürfte die Tagesform werden, die beim ASV während der Punktrunde oft stark schwankte – ganz gleich, welche Formation Janna Köhrmann aufs Feld schickte. „Ich muss die Aufstellung finden, die am besten zusammenspielt“, sagt die Mittelfrau. Deshalb nimmt der amtierende deutsche Feldmeister auch noch zwei zusätzliche personelle Alternativen mit nach Schneverdingen. Da ist zum einen Jordan Nadermann, die am vorletzten Spieltag ihr Debüt im Erstliga-Team gegeben hatte. „Jordan ist sehr fleißig im Training und total talentiert – sie hat es verdient, so etwas zu erleben“, lobt Janna Köhrmann die junge Abwehrspielerin. Zum anderen ist Angreiferin Julia Weber aus der Regionalliga-Mannschaft dabei. Die verletzte Felicia Gißler (Kreuzbandriss) fährt zur moralischen Unterstützung mit.

Wie auch immer: „Vom Potenzial her müsste eigentlich eine Medaille her“, bekräftigt Janna Köhrmann. Auch für Bundestrainerin Silke Eber ist der ASV trotz der wechselhaften Leistungen in der Bundesliga „ein ganz heißer Medaillenkandidat und wird auf jeden Fall ins Halbfinale einziehen“.

Dorthin möchte auch der SV Moslesfehn. Allerdings ist die Crew von Küstenkanal in Gruppe A gegen Ausrichter und Nordmeister TV Jahn Schneverdingen sowie Titelverteidiger TSV Calw krasser Außenseiter. Zudem muss SVM-Coach Till Oldenbostel auf seine Kapitänin Sabine Grüning verzichten. „Das Ziel bei der DM ist es, die Favoriten ein wenig zu ärgern. Alles was jetzt für uns noch kommt, ist ein Bonus. Wir wollen diese DM genießen“, sagt Abwehrspielerin Marisa Meyer. mar