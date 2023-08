Köhlers nächster lupenreiner Hattrick

Von: Sven Marquart

Läuft bei ihm: Dünsens Simon Köhler gelangen zwei Hattricks binnen vier Tagen. © Tamino Büttner

Dünsen – Simon Köhler hat es schon wieder getan! Beim 3:0 (3:0)-Erfolg über den TV Munderloh III in der 2. Fußball-Kreisklasse glänzte der junge Angreifer des SC Dünsen erneut mit einem lupenreinen Hattrick. Dieses Kunststück war ihm bereits drei Tage zuvor beim 8:1 gegen den VfL Wildeshausen IV gelungen.

Zunächst verwertete Köhler eine Flanke von Dennis Schadwinkel zum 1:0 (16.). Auch zum 2:0 leistete Schadwinkel dann mit einer Balleroberung die Vorarbeit (18.). Kai Tönsmeyer bereitete schließlich das 3:0 vor (38.). Mit insgesamt sieben Saisontreffern setzte sich Köhler an die Spitze der Torjägerliste.

SC-Coach Nico Seipel sang nicht nur auf Knipser Köhler ein Loblieb, sondern auch auf seine Viererkette mit Luis Schulz, Philipp Karthäuser, Florian Meyer und Mewes Wessel. „Sie haben in 90 Minuten keinen Torschuss von Munderloh zugelassen – so stelle ich mir eine Abwehr vor“, erklärte der 35-Jährige. Dabei waren die Gastgeber besser gestartet und hatten auch mehr Ballbesitz. „Aber immer, bevor es gefährlich werden konnte, war unsere Verteidigung zur Stelle“, berichtete Seipel. In der zweiten Halbzeit dümpelte das Spiel dann nur noch vor sich hin.

Eigentlich hätte der SC Dünsen am Sonntag gegen die SF Littel antreten sollen. Der Tabellenfünfte hatte jedoch Probleme, eine spielfähige Mannschaft zusammenzubekommen. Die Sportfreunde stimmten Dünsens Bitte um Verlegung zu.