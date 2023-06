Köhler und Tönsmeyer wirbeln Wüstings Abwehr durcheinander

Von: Sven Marquart

Wertet Platz fünf als Erfolg: Dünsens Trainer Nico Seipel ist mit der Saison in der 2. Kreisklasse zufrieden. © Tamino Büttner

Landkreis – Seinen Abschied vom SC Colnrade hatte sich Sascha Albers dann doch etwas anders vorgestellt. In der letzten Partie unter der Regie des Spielertrainers kam der Sportclub beim TV Munderloh III mit 0:10 unter die Räder. Auch der VfL Wildeshausen IV kassierte beim Saisonfinale der 2. Fußball-Kreisklasse mit dem 1:8 gegen Vizemeister TV Jahn II eine herbe Niederlage. Dagegen nimmt der SC Dünsen nach dem 6:2 über die SF Wüsting II ein positives Gefühl mit in die Sommerpause.

SC Dünsen – SF Wüsting II 6:2 (5:1): „Wir wollten nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wenn man die Saison dann trotz kleiner Peaks nach unten als Fünfter beendet, ist das auf jeden Fall ein Erfolg“, sagte Dünsens Coach Nico Seipel. Er hatte zum Abschluss in Simon Köhler, Abazer Atjan Abdullah Ali und Mouhmad Khalel drei A-Junioren aufgeboten, von denen die beiden Erstgenannten in der kommenden Spielzeit fest zu seinem Team stoßen werden. Köhler, mit 18 Saisontreffern bester SC-Schütze, ist in Dünsen schon jetzt kaum noch wegzudenken. Gemeinsam mit Winterzugang Kai Tönsmeyer (11) wirbelte der Youngster Wüstings Abwehr gehörig durcheinander. Tönsmeyer steuerte drei Buden zum Sieg bei (18./36., Foulelfmeter/42.). Köhler war zweimal erfolgreich. Außerdem verwandelte Jannes Wenke einen Eckstoß von Abazer Atjan Abdullah Ali volley zum 6:1 (74.). Für die Sportfreunde schnürte Jonte Karger einen Doppelpack (26./88.). „Auf unserer Abschlussfeier hat man gemerkt, dass schon jetzt alle auf die neue Saison angefixt sind. Die anderen Mannschaften haben registriert, dass wir ein ernstzunehmender Gegner sind. Da fehlt also der Überraschungseffekt. Ich bin gespannt, wie wir damit umgehen“, erklärte Nico Seipel.

VfL Wildeshausen IV – TV Jahn II 1:8 (1:2): Die Krandel-Kicker erwischten einen Traumstart. Bereits in der ersten Minute erzielte Tom Gärtner das 1:0. Die Führung hielt 20 Minuten, dann glich Jahn aus (21.) und kam kurz vor der Pause zum 2:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel brach das Unheil dann vollends über die Wildeshauser herein. Unter anderem unterlief VfL-Keeper Lukas Jeschke ein Eigentor zum 1:4 (54.). Zudem schraubte Jahn-Knipser Mohammad Atefi sein persönliches Konto mit drei Buden (50./69./88.) auf insgesamt 36 Saisontreffer und sicherte sich damit die Torjägerkanone. Wildeshausens Vierte beendete die Saison als Vorletzter mit fünf Zählern Vorsprung auf den einzigen Absteiger Borussia Delmenhorst.

TV Munderloh III – SC Colnrade 10:0 (7:0): „Das ist megabitter! Ich hätte mir einen anderen Abschied gewünscht. Vielleicht steckte den Jungs noch das Gildefest in den Knochen“, sagte Sascha Albers. Zwar freute sich der 42-jährige Goldenstedter über die Geschenke seiner Mannschaft. Aber statt eines sportlichen Präsents sorgten die Munderloher Mirco Willers (14./51./80.), Niklas-Leon Büttner (17.), Marvin Menke (35.), Fabian Büter (39./45.), Niklas Harms (40.), Fynn-Lucas Schnitker (41.) und Hendrik Steenken (59.) mit ihren Treffern für eine zweistellige Klatsche. „Munderloh war gut und hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt“, meinte Albers. Dabei hätte seine Crew sogar in Führung gehen können. Doch beim Stand von 0:0 vergaben Christian Tran und Leon Pahl zwei aussichtsreiche Möglichkeiten. „Nüchtern betrachtet ist Platz acht nach dem freiwilligen Abstieg von der 1. in die 2. Kreisklasse ganz okay. Nur die letzten Ergebnisse haben mir nicht gefallen. Da sah es so aus, als wenn wir die weiße Fahne gehisst hätten. Aber ich will kein Benzin ins Feuer kippen. Jetzt freue ich mich auf die neue Aufgabe“, sagte Albers. Er übernimmt den Übungsleiterposten beim SV GW Kleinenkneten in der 1. Kreisklasse.