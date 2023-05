SC Dünsen baut Serie mit 5:0 über VfL Wildeshausen IV aus

Von: Sven Marquart

Erzielte einen lupenreinen Hattrick: Dünsens Simon Köhler steuerte die letzten drei Treffer zum 5:0-Erfolg über den VfL Wildeshausen IV bei. © Tamino Büttner

Landkreis – Der SC Dünsen ist in der 2. Fußball-Kreisklasse die Mannschaft der Stunde: Mit dem 5:0 über den VfL Wildeshausen IV feierte die Crew von Trainer Nico Seipel ihren fünften Sieg in Folge und rückte auf den vierten Tabellenplatz vor. Der SC Colnrade fiel durch das 3:3 gegen die SG Bookhorn auf Rang acht zurück.

SC Dünsen – VfL Wildeshausen IV 5:0 (2:0): Dünsens letztes Aufgebot diktierte das Geschehen. „Wir waren nur in den ersten drei bis fünf Minuten konkurrenzfähig“, sagte Wildeshausens Trainer Matthias Ruhle. Fabian Blech bot sich sogar die Chance zum Führungstreffer. Stattdessen erzielte Kai Tönsmeyer mit einem satten Distanzschuss das 1:0 für Dünsen (23.). Florian Meyer legte rasch das 2:0 nach (28.). „Vor dem Tor waren wir relativ effektiv“, freute sich Nico Seipel. Im zweiten Abschnitt legte sein Angreifer Simon Köhler einen lupenreinen Hattrick auf (49./53./70.). Zu allen drei Treffern hatte Tönsmeyer die Vorlage geliefert. „Am Ende war es desolat. Aber wir haben in diesem Jahr erst einmal trainiert – wo soll’s dann herkommen?“, ärgerte sich Ruhle. Derweil hätte der SC Dünsen seinen guten Lauf gerne fortgesetzt. Allerdings bekommt der Tabellenvierte für die Nachholpartie gegen Spitzenreiter VfL Stenum IV an diesem Mittwoch keine spielfähige Mannschaft zusammen. „Schade! Aber nur mit neun Mann anzutreten, macht keinen Sinn“, meinte Seipel.

SC Colnrade – SG Bookhorn 3:3 (2:0): Mann des Spiels war Colnrades Sjard Bethke. Zunächst legte er mit zwei Maßflanken die Treffer von Sascha Albers (14.) und Maik Schliehe-Diecks (43.) zur 2:0-Führung auf. Dann unterlief Bethke mit der letzten Aktion der Partie ein Eigentor zum 3:3-Endstand (90.+4). Dazwischen waren noch Leon Pahl per Foulelfmeter (78.) für Colnrade sowie Daniel Schönke (75.) und Max Wichmann (81.) für Bookhorn erfolgreich. „Auch wenn es natürlich unglücklich ist, geht das Unentschieden insgesamt in Ordnung. Bookhorn hat in der zweiten Halbzeit ordentlich Druck gemacht und den Ausgleich erzwungen“, sagte SC-Spielertrainer Sascha Albers.