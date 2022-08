Wildeshausen feiert gegen Falke Steinfeld ersten Saisonsieg

Brachte Wildeshausen auf die Siegerstraße: 1:0-Torschütze Nico Kiesewetter. © Büttner

Nun hat es endlich geklappt: Die Fußballer des VfL Wildeshausen haben am vierten Spieltag der Landesliga ihren ersten Sieg eingefahren. Im Heimspiel am Mittwochabend schlug die Mannschaft von Trainer Marcel Bragula den Tabellenvorletzten SV Falke Steinfeld verdient mit 4:0 (0:0).

Wildeshausen – „Der Plan war, hohes Pressing zu spielen und früh in Führung zu gehen“, sagte Bragula. Das gelang im ersten Durchgang noch nicht. Seine Krandelkicker ließen zu viele gute Möglichkeiten ungenutzt. Sowohl Marius Krumland als Lucas Abel trafen in der Anfangsphase nur die Latte. Christoph Stolle vergab in der sechsten Minute eine weitere gute Chance. Und kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gastgeber Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten, als Steinfelds Julian Pille an der Latte scheiterte (43.). „Mit dem zweiten Teil der ersten Hälfte war ich nicht einverstanden“, betonte der VfL-Coach daher.

Doch mit Beginn des zweiten Durchgangs knüpfte Wildeshausen wieder an die gute Leistung aus der Anfangsphase an. Das machte sich bezahlt. Neuzugang Nico Kiesewetter erzielte in der 57. Minute die Führung. „Die zweite Halbzeit war wirklich gut. Wir haben Dauerdruck entfacht“, lobte Bragula, der kurz nach dem 1:0 einen weiteren Treffer von seinem Team präsentiert bekam. Diesmal durfte sich Alexander Kupka mit einem Fernschuss in die Torschützenliste eintragen (64.). „Das war ein Tor des Monats“, meinte Bragula. Stolle legte dann schnell das 3:0 (67.) nach, ehe Lennart Osterloh der 4:0-Endstand (89.) gelang.

Stenogramm VfL Wildeshausen – SV Falke Steinfeld 4:0 (0:0) - Wildeshausen: Göretzlehner - Krumland, Hehr, Abel, Hesselmann, Kant, Eberle, Kupka, Stolle, Kiesewetter, Dreher. Steinfeld: Goebel - Strel, Pille, Mazur, Zimmermann, Brundiers, Ceesay, Struschein, Langhorst, Baron, Lahrmann. Tore: 1:0 (57.) Kiesewetter, 2:0 (64.) Kupka, 3:0 (76.) Stolle, 4:0 (89.) Osterloh. Besondere Vorkommnisse: Ampelkarte gegen Mazur (wiederholtes Foulspiel), Rote Karte gegen Goebel (grobes Foulspiel). Schiedsrichterin: Lara Wolf.