VfL Wildeshausen freut sich auf Flutlichtspiel im Jadestadion

Von: Sven Marquart

Teilen

Ihm droht eine Operation: Duc Nguyen hat sich einen Knorpelschaden im Knie zugezogen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Auf diesen Ausflug freut sich Marcel Bragula wie Bolle. „Das Jadestadion ist einmalig in der Fußball-Landesliga – das schönste Stadion im Bezirk Weser-Ems“, schwärmt der Trainer des VfL Wildeshausen. Dass seine Crew an diesem Freitag, 20 Uhr, dort auch noch unter Flutlicht gegen Aufsteiger SV Wilhelmshaven antreten darf, verleiht der Partie zusätzlichen Charme.

Hinfahren, Atmosphäre genießen, Punkte einsacken – so einfach wird es vermutlich nicht werden. Denn die Wilhelmshavener haben sich in den ersten beiden Saisonspielen als der erwartet starke Neuling präsentiert. Zwar mag Bragula dem Team seines Trainerkollegen Lars Klümper im Gegensatz zum SV Meppen II kein „Durchmarschpotenzial“ bescheinigen. Gleichwohl sieht er bei den Jadekickern „jede Menge individuelle Qualität“. Dabei denkt er zuerst an die Mittelfeldspieler Francis Abula Agombire und Joel Tata Nsah, den regionalligaerfahrenen Abwehrspieler David Jahdadic und Angreifer Dennis Wego. „Das ist eine Granate!“, findet Bragula. Zudem sei Wegos Sturmpartner Sascha Abraham beim SVW „inzwischen zum Führungsspieler gereift“. Allerdings wird der 32-jährige Ex-Wildeshauser die Partie nur als Zuschauer verfolgen können, weil er beim 2:1-Auswärtserfolg über den TV Dinklage Gelb-Rot gesehen hatte und somit gesperrt ist. Anstelle von Abraham könnte der Delmenhorster Marvin Osei (ehemals SV Atlas) in der Offensive auflaufen. Dahinter dürfte Can Blümel die Fäden ziehen. Der 30-Jährige war in diesem Sommer vom SV Tur Abdin an die Jade gewechselt und erzielte in Dinklage das Siegtor für seinen neuen Club. Zum Auftakt hatte der SVW nach einer 3:0-Führung 3:3 bei Hansa Friesoythe gespielt.

Auch die Wildeshauser holten beim Titelaspiranten ein Remis (1:1). Zuvor hatte es bereits ein 1:1 gegen GW Firrel gegeben. „Wenn wir in Wilhelmshaven einen Punkt holen und danach unser Heimspiel gegen Falke Steinfeld gewinnen, haben wir einen guten Saisonstart hingelegt“, meint Bragula.

Aber selbst ein Sieg in Wilhelmshaven sei nicht unmöglich. „Wir haben am Dienstag gut trainiert“, berichtet der VfL-Coach. Auch Marius Krumland, der in Friesoythe angeschlagen fehlte, konnte wieder mitmischen. „Wir müssen sehen, wie wir mit ihm umgehen“, will sich Bragula nicht auf einen Einsatz seines Kapitäns festlegen. Zumal Jendrik Löschner und vor allem Philip Kleingärtner starke Leistungen im Abwehrzentrum zeigten.

Längere Zeit ausfallen wird hingegen Duc Nguyen. Die Knieverletzung, die sich der 24-jährige Außenverteidiger gegen Firrel zugezogen hatte, entpuppte sich als Knorpelschaden. Höchstwahrscheinlich muss Nguyen operiert werden. „Das ist einfach nur schade! Duc ist so ein lieber Kerl, der schon voll bei uns angekommen ist und sich gut entwickelt hat“, bedauert Bragula.