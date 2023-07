VfL Wildeshausen spielt gegen Brinkumer SV trotz 3:0-Führung nur 3:3

Von: Sven Marquart

Noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber auf einem guten Weg dorthin: Wildeshausens Marco Nakelski beim Tackling gegen Brinkums Neuerwerbung Vafing Jabateh (links). © Gerd Töbelmann

Wildeshausen – Richtig glücklich war Marcel Bragula nicht. Verständlich. Schließlich hatten sich die Bezirksliga-Fußballer des VfL Wildeshausen zum Auftakt des ALTS-Cups in Ristedt trotz einer 3:0-Pausenführung letztlich nur 3:3 vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV getrennt. „Trotzdem überwiegen die positiven Eindrücke aus der ersten Halbzeit. Ich habe uns offensiv lange nicht mehr so gut gesehen“, sagte der VfL-Coach.

In den ersten 35 Minuten habe seine Mannschaft den BSV förmlich überrannt, berichtete Bragula. „Wir haben gut kombiniert und Brinkum vor große Probleme gestellt. Jeder Standard war gefährlich“, erklärte der 48-Jährige. Bereits in der dritten Minute erzielte Michael Eberle von halblinks das 1:0. Mit einem Schlenzer in den Winkel des langen Ecks erhöhte Eberle auf 2:0 (11.) – ein Traumtor! Das 3:0 besorgte Kevin Kari, der hartnäckig nachsetzte und so einen Blackout in der BSV-Deckung provozierte (24.).

Überhaupt trumpfte Rückkehrer Kari erneut stark auf. „Kevin haut sich voll rein. Er ist reifer geworden. Wenn er so weitermacht, wird er eine ganz andere Rolle spielen als damals“, meinte Bragula. Kari hatte die Krandel-Kicker 2019 verlassen, weil er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden war. Über Stationen beim FC Hude und SV Atlas Delmenhorst II fand der Linksfuß nun zu seinem Stammverein zurück. Allerdings knickte der 26-Jährige in der zweiten Halbzeit gegen Brinkum mit dem Fuß um und musste ausgewechselt werden. Bis Mittwochmittag hatte Bragula noch keine Rückmeldung wie schlimm die Verletzung ist.

Da neben Kari auch Jonas Pleus, Robin Ramke und Marco Nakelski gute Chancen ausließen, stand es beim Seitenwechsel „nur“ 3:0. „Wir hätten 5:1 oder 6:1 führen müssen“, unterstrich Bragula. Von Brinkum war bis auf einen Pfostenschuss von Neuverpflichtung Vafing Jabateh in der ersten Hälfte nichts zu sehen.

Das änderte sich im zweiten Abschnitt. „Die Wechsel haben uns nicht gutgetan“, sagte Bragula. Unter anderem kamen Noah Richter und Jan Stubbmann für Ramke und Pleus in die Partie. „Wir sind viel schlechter angelaufen und haben überhaupt keinen Druck mehr auf den Ball bekommen“, monierte Bragula. Dann ging Christopher Kant auch noch ungeschickt in den Zweikampf, und Ridvan Sahin verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 1:3 (43.). Beim 2:3 sah VfL-Keeper Maik Panzram nicht gut aus, als er sich einen Schuss von Jonas Schreck ins eigene Netz klatschte (50.). Das 3:3 war dann gut heraus gespielt: Dennis Nagel verwandelte per Vollspann (60.). Mit einer Wahnsinnstat auf der Torlinie verhinderte Panzram das 3:4 und machte so seinen Fehler wieder gut. Abgesehen von zwei Halbchancen brachte der VfL offensiv nichts mehr zustande.

Das anschließende Elfmeterschießen verlor der Landesliga-Absteiger, weil Eberle und Maximilian Seidel vergaben. Kant und Philip Kleingärtner hatten verwandelt. Kleingärtner bot zudem eine tadellose Leistung im Abwehrzentrum. „,Pipo‘ war der beste Mann auf dem Platz“, lobte Bragula seinen Innenverteidiger.

Das Ergebnis des Shootouts wird nur bei Punkt- und Torgleichheit herangezogen, wenn es darum geht, die Platzierung zu ermitteln. Nach der ersten Runde sind die Huntestädter Dritter der Gruppe B hinter Brinkum und dem FC Sulingen, der den SC Twistringen mit 4:0 bezwungen hatte. Am Freitag, 14. Juli, 18.45 Uhr, trifft der VfL Wildeshausen dann auf die Twistringer „Blaumeisen“.