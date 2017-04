Klassenerhalt perfekt

Wildeshausen - Riesenjubel beim VfL Wildeshausen: Durch einen im Vorfeld kaum für möglich gehaltenen Kraftakt machten die Huntestädter doch noch den Klassenerhalt in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren perfekt. Erst zwangen Spitzenspieler Guido Grützmacher und Co. den BV Essen in die Knie, ehe einen Tag später ein 9:6-Coup über Aufstiegsaspirant BSV Holzhausen das Abstiegsgespenst endgültig vom Hof jagte.

VfL Wildeshausen – BV Essen 9:4: „Wir sind erleichtert und überglücklich. Diese Topleistung kam genau zum richtigen Zeitpunkt“, strahlte VfL-Kapitän Martin Hakemann mit der Frühlingssonne um die Wette. In der Tat passte im Schicksalsspiel so ziemlich alles bei Wildeshausen. In Kai Beecken stand der eminent wertvolle „Edeljoker“ zur Verfügung, und auch der zuvor verletzte Routinier Helmut Rang gab nach dem Aufwärmen grünes Licht für seinen Einsatz. „Gut, dass ,Helle‘ dabei war. Vom psychologischen Effekt her war das für uns sehr wichtig“, freute sich Wildeshausens Nummer eins Guido Grützmacher.

Und seine Laune stieg sogar noch deutlich an, als Wildeshausen nach einem gelungenen 2:1-Doppelstart im Einzel umgehend nachlegte. Zwar musste Helmut Rang gegen BVE-Spitzenspieler Martin Hackmann passen, und Filius Fabian Rang blieb gegen Ludger Engelmann ebenfalls glücklos, doch Erfolge durch Grützmacher, Michael Rüdebusch, Carsten Scherf und Beecken stellten beim Stand von 6:3 die VfL-Weichen bereits zur Halbzeit auf Sieg. Viel anbrennen konnte aus Sicht der Hausherren jetzt normalerweise nicht mehr. Zumal Grützmacher gewohnt kampfstark im Spitzeneinzel Hackmann mit 3:2 das Nachsehen gab und so eigentlich sämtliche Restzweifel am überlebenswichtigen Erfolg beseitigte. Überlebenswichtig? Ja, nur mit einem Sieg konnten die Kreisstädter die Abstiegsränge verlassen. Gesagt, getan. Trotz der Viersatzniederlage von Helmut Rang gegen Manfred Garwels blieben die Hausherren eiskalt und machten in Gestalt von Rüdebusch und Scherf den Sack zu – 9:4. „Essen hat uns nichts geschenkt. Wir waren heute schlichtweg besser“, jubelte Martin Hakemann entsprechend überschwänglich.

VfL Wildeshausen – BSV Holzhausen 9:6: Im Prinzip stand der Klassenerhalt dank des Triumphs über Essen bereits fest, aber rein theoretisch hätte Wildeshausen noch über das Spielverhältnis abgefangen werden können. Um dies ebenfalls komplett ausschließen zu können, fehlten exakt drei Spiele – selbst gegen ein Spitzenteam wie Holzhausen eine überwindbare Hürde. Und Wildeshausen flog praktisch über dieses Hindernis hinweg. Rüdebusch/Beecken sorgten für einen akzeptablen 1:2-Doppelstart, und kurz darauf wickelten die Gildestädter durch schneidige Erfolge von Grützmacher und Rang den Bezirksoberliga-Verbleib endgültig in trockene Tücher. Passieren konnte nun nichts mehr, was den VfL sichtlich beflügelte. Ohne das Damoklesschwert des drohenden Abstiegs über dem Haupt ließ Wildeshausen im Anschluss eine Gala folgen, die es in sich hatte. Schon zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 6:3 in Front, erhöhten diesen komfortablen Vorsprung durch ihre überragende Nummer eins Grützmacher sogar noch und gerieten fortan auch nicht mehr in Gefahr. Zwar verkürzte Holzhausen noch einmal auf 6:7, doch mit bärenstarken Leistungen sorgten Beecken und Youngster Rang für einen geradezu sensationellen 9:6-Coup. Besonders schön für den VfL: Mit seinen ersten beiden Einzelsiegen avancierte Fabian Rang zum Matchwinner und heimste deshalb ein vollauf verdientes Sonderlob seines Teamkollegen Michael Rüdebusch ein: „Die ganze Mannschaft freut sich für Fabian. Toll, dass bei ihm der Knoten geplatzt ist. Bei seinem Talent war das ja nur eine Frage der Zeit.“ - drö