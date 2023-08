2. Faustball-Bundesliga der Frauen: Klassenerhalt oder Abstieg? Ahlhorner SV II zum Siegen verdammt

Klassenerhalt oder Abstieg? Das ist hier die Frage. In den letzten beiden Spielen der 2. Bundesliga Nord geht es für die Faustballerinnen des Ahlhorner SV II um alles oder nichts. Gelingt der Mannschaft von Trainerin Bianca Nadermann im Saison-Endspurt noch die Rettung? „Wir werden jedenfalls alles dran setzten, dass wir es schaffen“, verspricht die Übungsleiterin: „Ich sehe unsere Chancen bei 50:50.“

Ahlhorn/Brettorf – Dazu müsste der Tabellenletzte aber mindestens eines seiner zwei Partien bei Ausrichter Brettorf am Sonntag gewinnen – und gleichzeitig auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Los geht es am Bareler Weg 10 um 11.00 Uhr.

Doch schon der erste Gegner hat es in sich. Ausgerechnet der unangefochtene Tabellenführer Hammer SC 08 wartet auf die junge Ahlhorner Mannschaft. „Das ist natürlich ein richtiges Brett“, weiß auch Nadermann, die hofft, dass die Hammerinnen es zum Ende der Saison etwas entspannter angehen lassen werden. „Hamm steht bereits als Meister fest, hat aber gleichzeitig darauf verzichtet aufzusteigen“, sagt die ASV-Trainerin. Und genau hier wittert Nadermann ihre Chance: „Ich hoffe daher, dass sie das Spiel nicht mehr ganz so ernst nehmen. Aber selbst dann, wird es schwer genug.“

Hoffnung macht ihr das Hinspiel Anfang Juni. Zwar unterlag ihr Team mit 1:3, dafür luchsten die Ahlhornerinnen dem Klassenprimus zumindest einen der wenigen Sätze ab. In bisher 14 Begegnungen gaben die Hammerinnen gerade einmal zehn Sätze ab – Liga-Spitzenwert. „Das zeigt, dass wir durchaus mithalten können. Dennoch brauchen wir einen Sahnetag“, weiß Nadermann. Sollte aber die kämpferische Einstellung stimmen, dann „sehe ich uns nicht chancenlos“.

Nach der Mammutaufgabe wartet anschließend der Gastgeber und Tabellenvierter TV Brettorf II auf die Ahlhornerinnen. Ebenfalls keine leichte Aufgabe. Aber auch hier sieht sich Nadermann alles andere als chancenlos: „Für mich ist es ein 50:50-Spiel.“ Das Hinspiel ging – wie gegen die Hammerinnen – ebenfalls mit 1:3 verloren. „Brettorf II braucht am Anfang immer etwas Zeit, um ins Spiel zu finden. Und genau da müssen wir ansetzen, unsere Chancen nutzen und gleich vorlegen. Dann wären wir schon einmal auf einem guten Weg“, gibt die Trainerin die Marschroute für Sonntag vor. Damit es am Ende mit einem Sieg klappt, müsste ihr Team aber bis zum Schluss höchste Konzentration an den Tag legen. „Brettorf II fängt zwar meist behutsam an, dafür aktivieren sie in der Schlussphase regelmäßig ihren Kampfgeist“, berichtet Nadermann: „Und genau das ist uns in dieser Saison leider zu häufig nicht gelungen, hat uns das eine oder andere Mal den Sieg gekostet. Daher müssen wir diesmal bis zum Schluss dagegenhalten.“

Nur gut, dass in Lena Meidenstein Ahlhrons etatmäßige Hauptangreiferin nach langer Verletzungspause wieder zurückkehrt. „Lena ist mit einem Armbruch bisher die gesamte Saison ausgefallen. Umso glücklicher bin ich, dass sie uns in den letzten beiden Saisonspielen wieder zur Verfügung steht“, atmet Nadermann auf.

Neben dem Ahlhorner SV und TV Brettorf II, der vor dem ASV-Spiel Spitzenreiter Hammer SC 08 empfängt, ist auch der Tabellenfünfte TV Brettorf III im Einsatz. Das Team um Rika Meiners tritt bei Ausrichter MTV Diepenau an, bekommt es dort am Sonntag ab 11.00 Uhr mit dem Gastgeber und dem Lemwerder TV zu tun.