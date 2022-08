Kläners Crew meistert bei Faustball-DM selbst „kritische Momente“

Von: Sven Marquart

Teilen

Große Resonanz: An der Mini-DM beteiligten sich 52 Mannschaften. © Uwe Spille

Brettorf – Schon am Tag danach erinnerte nicht mehr viel an das Faustball-Spektakel. Getreu dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ hatten die fleißigen Helferinnen und Helfer des TV Brettorf die Sportanlage am Bareler Weg nach der deutschen Meisterschaft wieder in den gewohnten Zustand versetzt. Cheforganisator Uwe Kläner war verständlicherweise voll des Lobes für seine 325-köpfige Crew, die sich am Sonntag nach der Siegerehrung auf eine Ehrenrunde begab und sich den wohlverdienten Applaus der Zuschauer und Aktiven abholte. Was sonst noch los war:

Mini-DM

Während die Frauen und Männer auf dem Centre Court die deutschen Meister 2022 ermittelten, spielte auf dem Nebenplatz der Faustball-Nachwuchs eine Mini-DM aus. „Wir wollten auch den Kleinen etwas bieten, bevor sie dann den Großen über die Schulter schauen können“, erläuterte Organisator Tobias Kläner. Die Resonanz war beachtlich: 52 Mannschaften mit 180 Aktiven aus 18 Vereinen hatten sich für das laut Tobias Kläner „sehr unkonventionelle Turnier“ angemeldet. Denn die Spielzeit betrug lediglich fünf Minuten pro Partie, „weil wir in zwei Stunden fertig sein mussten“, erläuterte Kläner. Die Dreierteams spielten in drei Altersklassen auf insgesamt zehn Feldern. In der U 10 siegten die Mädchen des SV Düdenbüttel und die Jungen des MTSV Selsingen IV. Den Sieg in der U 12 trugen die Mädchen des MTV Diepenau II und die Jungen des TV Brettorf V davon. In der U 14 landeten die Mädchen des Ahlhorner SV IV und die Jungen des MTV Oldendorf ganz vorn. U 18-Bundestrainer Tim Lemke überreichte den Siegerteams T-Shirts und Medaillen. Alle Teilnehmer erhielten zudem eine Stickerpackung und ein Eis.

Ehrungen

Für ihren Doppelsieg bei den World Games in Birmingham (US-Bundesstaat Alabama) wurden die Nationalteams in Brettorf durch die Deutsche Faustball-Liga (DFBL) geehrt. Zudem wurde Frauen-Bundestrainerin Silke Eber nach vier WM- und fünf EM-Titeln verabschiedet. Dafür hatten ihre Nationalspielerinnen ein Video produziert, das auf der LED-Leinwand am Centre Court gezeigt wurde. Darüber hinaus wurde Ulrich Meiners zum DFBL-Ehrenpräsidenten ernannt. Der Ahlhorner stand 17 Jahre lang an der Spitze des Dachverbandes, ehe er im April von Jörn Verleger abgelöst worden war.

Fazit

„Es ist phänomenal gelaufen! Wir haben eine super Teamarbeit hingelegt“, bilanzierte Uwe Kläner. Zwar habe es während der DM auch „kritische Momente“ – beispielsweise durch verstopfte Toiletten – gegeben, „aber es war immer sofort jemand da, der die Probleme ausgemerzt hat“, erklärte der Leiter des Organisationskomitees. „Nur sportlich hätte es besser laufen können“, meinte er. Die Brettorfer Frauen hatten schon in der Qualifikation gegen den TV Segnitz die Segel streichen müssen (1:3), während die Männer die Bronzemedaille verpassten, nachdem sie gegen den TSV Hagen 1860 zwei Matchbälle vergeben hatten (2:3). Doch das fiel nicht in Kläners Aufgabenbereich . . .