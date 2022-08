Keyik will den Krandel zur Festung machen

Von: Sven Marquart

Teilen

Pascal Wollenweber © Tamino Büttner

Landkreis – Vor dem zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga hat sich der FC Huntlosen noch einen weiteren Neuzugang geangelt. Pascal Wollenweber, der zuletzt für den SV GW Kleinenkneten in der 1. Kreisklasse aktiv war, soll künftig beim FCH in der Defensivzentrale für Ordnung sorgen. „Pascal ist sehr ballsicher und sofort eine Verstärkung“, freut sich Abwehrchef Sebastian Merz auf seinen neuen Teamkollegen.

Harpstedter TB – TV Dötlingen (Freitag, 19.30 Uhr): Es rumpelt noch beim Harpstedter TB. „Das 2:1 in Stenum hat keinen vom Hocker gerissen“, sagt Dötlingens Co-Trainer Tim Lemke. Seine Crew musste sich mit einem 1:1 gegen den FC Hude II begnügen und verabschiedete sich anschließend mit 2:4 bei den Beckeln Fountains aus dem Kreispokal. Der HTB setzte sich mit 4:2 im Elfmeterschießen beim TSV Ippener durch und ist weiter im Wettbewerb. „Dötlingen wird tief stehen. Wir werden wieder Geduld brauchen“, erwartet Harpstedts Coach Eckard Zunft ein ähnliches Spiel wie im Pokalderby und warnt vor den Kontern der Gäste. „Das Umschaltspiel liegt uns eher, als wenn wir 90 Minuten den Ball haben“, bestätigt Lemke. Verbesserungsbedarf sieht Zunft noch beim „letzten Pass“ und bei der Chancenverwertung. Mit Mel Siegenthaler, Ole Volkmer und Marik Landgraf stehen Zunft drei weitere personelle Alternativen zur Verfügung. Die Gäste bangen noch um den Einsatz der angeschlagenen Shqipron Stublla, Julian Eilers und Jannik Strickland. Zudem ist offen, wie der lädierte Oberschenkel von Joost Hoffrogge die 90 Pokalminuten verkraftet hat. „Joost sollte eigentlich aussetzen, musste dann aber durchspielen – das war eigentlich anders geplant“, sagt Lemke.

SF Wüsting – Beckeln Fountains (Freitag, 19.30 Uhr): Mit 0:9 und 0:4 unterlag Beckeln dem Mitaufsteiger in den beiden Duellen der vergangenen Saison jeweils deutlich. „Wüsting liegt uns irgendwie nicht. Sie spielen sehr körperbetont und haben einen richtig guten Plan – mal sehen, wie wir uns in der Kreisliga gegen sie verkaufen“, ist Fountains-Coach „Jupp“ Büsing gespannt. Im Gegensatz zu seinem Team, das unglücklich mit 3:4 gegen Ahlhorn verlor, hat Wüsting nach dem 1:1 in Ganderkesee schon den ersten Punkt auf dem Konto. Büsing hofft, dass Kian Töllner grünes Licht gibt. Der Mittelfeldmann musste im Pokalspiel gegen Dötlingen zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. „Das würde uns schwer abgehen, wenn Kian fehlen sollte“, sagt Büsing.

VfL Wildeshausen II – TV Jahn (Freitag, 19.30 Uhr): Wildeshausen unterlag zum Auftakt mit 2:4 in Achternmeer. Auch Jahn ging beim 2:3 gegen Wardenburg leer aus. Dennoch rechnet VfL-Coach Selcuk Keyik mit einem „sehr selbstbewussten und offensiven Gegner“. Dementsprechend wird die Wildeshauser U 23 dem Team ihres Ex-Trainers Arend Arends mit dem nötigen Respekt begegnen. „Trotzdem haben wir den Anspruch, zu punkten. Wir wollen jedes Heimspiel positiv gestalten und den Krandel wieder zu einer Festung machen“, betont Keyik, der auf die verletzten Bennet Smolna und Nico Matten verzichten muss. Fraglich ist, ob Angreifer Kevin Schwarze (Fußprellung) mitwirken kann. Dafür stehen Hauke Glück und Marius Meier wieder zur Verfügung.

Ahlhorner SV – FC Huntlosen (Sonnabend, 16 Uhr): Ganz besonders heiß auf das Derby ist Ammar Hasan Ali, der vor der Saison vom ASV zum Gemeinderivalen gewechselt ist und dort bisher gute Leistungen zeigte. „Ammar brennt!“, berichtet Sebastian Merz und lacht. Auch sonst sei die Stimmung im Huntloser Lager gut. Zuletzt waren 24 Akteure beim Training. Kein Wunder nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen den Bookholzberger TB und dem 9:1 in der zweiten Kreispokalrunde bei Borussia Delmenhorst. Bei den Gästen fehlen lediglich Außenstürmer Philipp Passon (Dienst) und Hendrik Pörtner (privat verhindert).