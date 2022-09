Fußball-Kreisliga: Spitzenreiter Harpstedt empfängt Schlusslicht Hicretspor

Von: Sven Marquart

Zurück auf dem Platz: Huntlosens Abwehrchef Sebastian Merz steht wieder zur Verfügung. © Tamino Büttner

Landkreis – Krasses Kontrastprogramm in der Fußball-Kreisliga: Am siebten Spieltag kommt es zum Duell zwischen dem verlustpunktfreien Spitzenreiter Harpstedter TB und dem sieglosen Schlusslicht KSV Hicretspor. Eine klare Sache, oder?

Harpstedter TB – KSV Hicretspor (Freitag, 19.30 Uhr): Nach sechs Dreiern zum Auftakt und dem Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale sollte Vizemeister Harpstedt nur so vor Selbstvertrauen strotzen. „Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, hochnäsig zu werden und müssen die Spannung aufrecht halten“, fordert HTB-Coach Eckard Zunft. Hicretspor verabschiedete sich am Mittwoch beim TSV Ganderkesee aus dem Pokal (0:2). In der Liga gab es nach drei Niederlagen zum Auftakt zuletzt zwei Unentschieden gegen Wüsting (1:1) und Hude II (2:2).

SF Wüsting – VfL Wildeshausen II (Freitag, 19.30 Uhr): Der Saisonstart war völlig verkorkst, doch mit dem 5:2 beim Bookholzberger TB und dem 1:1 gegen den Ahlhorner SV haben die Krandel-Kicker nun offensichtlich in die Spur gefunden. „Den positiven Trend wollen wir trotz des kleinen Pokaldämpfers natürlich fortsetzen“, sagt VfL-Coach Selcuk Keyik. Aufsteiger Wüsting ist in der Liga noch ungeschlagen (ein Sieg, vier Unentschieden). Allerdings haben die Sportfreunde erst sechs Treffer erzielt. „Wir haben schon den Anspruch, da etwas mitzunehmen“, unterstreicht Keyik, der auf Ole Willms (privat verhindert), Marcel Fiedler und Marius Meier (beide Urlaub) verzichten muss.

FC Huntlosen – VfR Wardenburg (Freitag, 19.30 Uhr): Der Huntloser Defensivverbund stand bisher recht stabil. Der zuletzt fehlende Abwehrchef Sebastian Merz kehrt zurück. Dafür fällt nun sein Nebenmann Malte Bolling aus, der sich im Pokalspiel verletzt hat. Als Ersatz für den linken Part in der Dreierkette kommen Maik Gramberg und Marvin Schoon infrage. Größere Sorgen bereitet Georg Zimmermann das Offensivspiel. Seine Crew hat erst fünf Treffer erzielt. „Meist sind es Einzelaktionen, die zu Toren führen“, sagt der FCH-Coach. Im Aufbau gehe oft schon der erste Ball direkt in die Spitze. „Das ist ein gefundenes Fressen für die gegnerische Abwehr. Aber es ist schwer, eingeschliffene Verhaltensmuster aufzubrechen.“

TV Dötlingen – TSV Ganderkesee (Freitag, 20 Uhr): Am Mittwoch führte sich Markus Welz Ganderkesees Pokalauftritt gegen Hicretspor zu Gemüte. „Ganderkesee hat schon Qualität. Da müssen wir was tun“, zeigte sich Dötlingens Trainer beeindruckt. Seine Ausfallliste umfasst mit den neu hinzugekommenen Maximilian Struve (krank) und Johannes Ullerich (Urlaub) mehr als zehn Namen. Welz hofft, dass Joost Hoffrogge seine Schulterverletzung überwunden hat. „Wenn Joost zurückkehrt, hätten wir wieder eine zusätzliche Waffe.“

Beckeln Fountains – VfL Stenum II (Freitag, 20 Uhr): Als Tabellenfünfter gehört Stenum zu den positiven Überraschungen in der noch jungen Saison. „Da werden wir 100 Prozent bringen müssen, wenn wir was mitnehmen wollen“, glaubt Beckelns Trainer Matthias „Jupp“ Büsing. Mit einem Sieg würden die Fountains ihrem Kapitän Till Gralheer das passende Hochzeitsgeschenk machen. Aus nachvollziehbaren Gründen verzichtet der Bräutigam auf einen Einsatz. Unfreiwillig müssen Malte Sander (verletzt) und Christoph Hartlage (krank) aussetzen. Ob Keeper Luca Weichler bis zum Anpfiff mit seinem geschwollenen Fuß wieder in den Schuh passt, bleibt abzuwarten.