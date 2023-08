START IN DIE SAISON: Keyik, der Bessermacher – Kreisligist VfL Wildeshausen II bleibt seinem Stil treu

Von: Julian Diekmann

Gleich drei Eigengewächse haben den Sprung in die zweite Mannschaft geschafft: Ben Hagedorn (li.), Julian Hespers (2.v.r.) und Jannik Stöver (r.). Komplettiert werden die Neuzugänge durch die beiden externen Neuzugänge Hannes Neuhaus (Mi.) und Kevin Strumpski, (2.v.l.). © VfL Wildeshausen

Dass der VfL Wildeshausen in Zukunft wieder mehr Eigengewächse in seinen Reihen sehen möchte, ist bekannt. Und der neu eingeschlagene Weg scheint anscheinend immer mehr Früchte zu tragen. Mit dafür verantwortlich sind auch Selcuk Keyik und Kai Schmale, das Trainerteam der Reservemannschaft des VfL Wildeshausen.

Wildeshausen – Bereits in der vergangenen Kreisliga-Spielzeit, die übrigens ihre Premieren-Saison war, nahmen sie allein sieben A-Juniorenspieler in ihren Kader auf. „Diese Saison sind es zumindest drei“, erklärt Fußballfachmann Keyik: „Das ist genau der Weg, den wir eingeschlagen haben. Und wir wollen ihn konsequent weitergehen.“ Oberste Priorität habe dabei die Weiterentwicklung der Spieler.

Zur neuen Serie haben Ben Hagedorn, Julian Hespers, Jannik Stöver den Sprung von den A-Junioren in die zweite Mannschaft geschafft. Während Innenverteidiger Hespers „großes Potenzial“ hat und in der Vorbereitung überzeugte, ist Hagedorn ein „klassischer Flügelspieler“, der mit seiner „enormen Geschwindigkeit“ besticht. Dagegen bringt Stöver „Straßenfußball-Mentalität“ mit, „die uns sehr guttun wird“, ist sich Keyik sicher.

Neben den drei Eigengewächsen gesellen sich in Hannes Neuhaus (kommt von Bezirksligist Harpstedter TB) und Kevin Strumpski (kommt von Liga-Konkurrent TV Dötlingen) auch noch zwei externe Spieler dazu. Beide brauchen laut Keyik aber noch Zeit: „Hannes war – genau wie Kevin – lange verletzt. Wir wollen sie langsam wieder heranführen.“

Schmerzlich vermissen wird der Wildeshauser Coach dagegen Jonas Pleus und Marcel Fiedler, die vergangene Saison zu den Leistungsträgern zählten und nun in die erste Mannschaft aufrücken. „Das sind in der Tat schwerwiegende Verluste, die nicht so einfach aufzufangen sind“, stöhnt Keyik: „Gerade Jonas, der letzte Saison neun unserer 63 Tore erzielt hatte, wird uns fehlen. Aber auch der Abgang von Marcel, der unser Abwehrstabilisator war, ist schmerzhaft. Es ist nicht einfach, die beiden zu ersetzen.“

Auf der anderen Seite freut es Bessermacher Keyik aber, dass sie den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben: „Das ist ja auch eine Bestätigung für unser Trainerteam, für unsere Arbeit.“

Weitere Abgänge sind Nico Krumdiek und Ole Willms. Beide bleiben dem Verein aber erhalten. Während es Krumdiek in die eigene „Dritte“ zieht, unterstützt Willms ab sofort Keyik und Schmale im Trainerteam. „Kai und ich freuen uns sehr, dass Ole sich dafür entschieden hat. Fußballerisch wird er uns auf jeden Fall fehlen, aber ich bin mir sicher, dass er sich gut im Trainerteam einfinden wird.“

Gut hineinfinden will Keyik auch in die anstehende Kreisliga-Saison, die für die Wildeshauser am Samstag mit dem Spiel beim Ahlhorner SV (16.00 Uhr) beginnt.

Einfach werde die neue Spielzeit nicht. „Ich schätze die Kreisliga diese Saison stärker ein als die letzte. Das wird mit Sicherheit spannend“, prognostiziert der Reservetrainer: „Mit dem Delmenhorster TB und dem SV Tungeln kommen zwei richtig starke Aufsteiger dazu.“

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten kann Keyik indes nicht ausmachen. „Ich tippe mal, dass der TV Munderloh, VfR Wardenburg, VfL Stenum II, SV Achternmeer und der TV Dötlingen am Ende den Titel unter sich ausmachen.“

Zu den eigenen Zielen sagt Keyik: „Ich wäre schon zufrieden, wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und in der Endabrechnung einen einstelligen Tabellenplatz einfahren. Außerdem würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere Spieler wieder den Weg in die Erste findet.“

Stenogramm Zugänge: Ben Hagedorn, Julian Hespers, Jannik Stöver (alle eigene A-Junioren), Hannes Neuhaus (Harpstedter TB), Kevin Strumpski (TV Dötlingen)

Abgänge: Ole Willms (Wechsel ins Trainerteam), Jonas Pleus, Marcel Fiedler (eigene erste Mannschaft), Nico Krumdiek (eigene dritte Herren)

Kader: Tor: Maik Backhus, Rene Künnen, Hendrik Schulz - Abwehr: Philipp Finger, Hauke Glück, Ben Hagedorn, Chris Held, Florian Hertell, Julian Hespers, Marius Meier, Marvin Meyer, Bennet Smolna, - Mittelfeld: Yannis Brockmann, Florian Düser, Johannes Hoffrogge, Robin Landgraf, Christoph Löwe, Nico Matten, Luca Stöver, Kevin Strumpski, Daniel Wollenberg - Angriff: Hannes Neuhaus, Mihai Nitu, Kevin Schwarze, Jannik Stöver, Kim Held, Samir Latifi

Trainer: Selcuk Keyik, Kai Schmale (beide seit Juli 2022), Ole Willms (seit Juli 2023)

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Favoriten: TV Munderloh, SV Achternmeer, VfL Stenum II