VfL Wildeshausen sendet mit dem 4:2 beim SV Holdorf ein Lebenszeichen im Abstiegskampf

Von: Sven Marquart

Doppeltorschütze: Kevin Radke erzielte die Treffer zum 1:1 und 4:1. © Sven Marquart

Wildeshausen – Der VfL Wildeshausen lebt noch. Und wie! Trotz eines 0:1-Pausenrückstands gewannen die Krandel-Kicker das Kellerduell der Fußball-Landesliga beim SV Holdorf mit 4:2 und tauschten mit dem Aufsteiger die Plätze. Da auch der VfL Oythe (3:1 gegen GW Mühlen) und der SV Bad Rothenfelde (2:1 gegen GW Firrel) ihre Spiele gewannen, beträgt Wildeshausens Rückstand aufs rettende Ufer weiterhin fünf Punkte. In dieser Verfassung müssen die Huntestädter den Klassenerhalt aber noch lange nicht abschreiben.

„Das war ein Sahnetag! Das Ergebnis passt, aber auch unsere Leistung war sehr gut“, freute sich VfL-Coach Marcel Bragula. Nach etwa zehn Minuten übernahm seine Crew das Kommando und hätte durch Robin Ramke in Führung gehen müssen. Er scheitert jedoch an SVH-Keeper Lukas Bollmann (12.). Stattdessen entblößten die Gäste kurz darauf ihre rechte Abwehrseite. Das nutzte Andrej Homer zum 1:0 für Holdorf (16.). Da Kevin Radke und Steven Müller-Rautenberg mit ihren Chancen nichts anzufangen wussten, ging es mit diesem Resultat auch in die Pause.

„Das 0:1 war völlig unverdient. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass sie nichts verändern und einfach nur so weiterspielen müssen – dann machen wir auch die Tore“, berichtete Bragula. Tatsächlich erzielte der wieder im Sturmzentrum aufgebotene Radke das 1:1 (55.) – es war der erste Wildeshauser Landesliga-Treffer nach 554-minütiger Torflaute. Keine zwei Minuten später schoss Müller-Rautenberg die Gäste mit 2:1 in Führung (57.). Beide Treffer hatte Ramke aufgelegt. Einen Eckstoß von Michael Eberle köpfte Philip Kleingärtner zum 3:1 in die Maschen (66.). „Damit hat sich ,Pipo‘ selbst für seine starke Leistung belohnt“, sagte Bragula, der zudem „einen überragenden Mattes Hehr“ gesehen hatte. Und es kam noch besser: Radke attackierte Torhüter Bollmann, wurde angeschossen und der Ball trudelte zum 4:1 über die Linie (75.).

Dass Holdorfs Winterverpflichtung Paul Kosenkow auf 2:4 verkürzte (80.), änderte nichts mehr am ersten Wildeshauser Dreier seit dem 1:0 beim TV Dinklage am 16. Oktober.

Wesentlich mehr ärgerte sich Bragula über eine unschöne Szene in der Nachspielzeit. Homer rauschte im Mittelfeld mit gestrecktem Bein in Noah Richter. „Das war ein Frustfoul! Absolut unnötig!“, schimpfte Bragula. Während Schiedsrichter Rainer Wulftange (TuS Haste 01) Homer die Rote Karte zeigte (90.+1), humpelte der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte VfL-Youngster Richter mit einem dick angeschwollenen Sprunggelenk vom Platz.

Stenogramm SV Holdorf – VfL Wildeshausen 2:4 (1:0) SV Holdorf: Bollmann - Kniffke, Liedmann, Engebrecht (46. Bley), J. Höge, Kosenkow, Ch. Höge, Rodrigues Soares, Brüwer (73. Schönhöft), Homer, Bentka (84. Hilge) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe, Kleingärtner (85. Löschner), Nakelski (76. Meyer), Ramke (82. Richter, 90.+1 Krumland), Hehr, Müller-Rautenberg, Radke (89. Lehmkuhl), Kant, Eberle, Dreher Tore: 1:0 (16.) Andrej Homer, 1:1 (55.) Kevin Radke, 1:2 (57.) Steven Müller-Rautenberg, 1:3 (66.) Philip Kleingärtner, 1:4 (75.) Kevin Radke, 2:4 (80.) Paul Kosenkow Schiedsrichter: Rainer Wulftange (TuS Haste 01) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Andrej Homer (SV Holdorf) wegen Foulspiels (90.+1)