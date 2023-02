Kevin Pecht kehrt zum TV Neerstedt zurück

Von: Sven Marquart

Teilen

Willkommen zurück: Trainer Andreas Müller (l.) und der sportliche Leiter Thomas Schuetzmann (r.) freuen sich, Torhüter Kevin Pecht (M.) wieder beim TV Neerstedt begrüßen zu können. © TV Neerstedt

Neerstedt – Zweiter Neuzugang für den TV Neerstedt: Nach einer Saison beim Handball-Oberligisten HSG Delmenhorst kehrt Keeper Kevin Pecht wieder zu seinem Stammverein zurück. Beim Verbandsligisten wird der 23-jährige Brettorfer in der Saison 2023/2024 zusammen mit Lukas Oltmanns und Mike Krause ein Torhütertrio bilden.

„Inwieweit wir mit dem Verbleib von Jungtorhüter Tjark Müller rechnen können, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Aktuell spielt Tjark beim HC Bremen in der A-Jugend und hat beim TVN lediglich ein Doppelspielrecht“, heißt es in einer Mitteilung des Tabellenzehnten.

Trainer Andreas Müller und der sportliche Leiter Thomas Schuetzmann sind glücklich, Kevin Pecht wieder beim TV Neerstedt begrüßen zu dürfen: „Kevin ist ein Neerstedter Eigengewächs. Umso mehr freut es uns, ihn auch von unseren Zielen und Perspektiven überzeugt zu haben.“ Mit Pechts Verpflichtung sei ein weiterer Teil der Kaderplanung abgeschlossen.

Zuvor hatten die Grün-Weißen bereits Kyan Petersen als Verstärkung für die kommende Spielzeit vorgestellt. Der wurfgewaltige Linkshänder wechselt vom Ligarivalen ATSV Habenhausen II in die Gemeinde Dötlingen. Wie Pecht verfügt auch Petersen über „Stallgeruch“: Der 27-Jährige trug bereits in der Saison 2017/2018 das Neerstedter Trikot.