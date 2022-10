Volleyball-Oberligist VfL Wildeshausen verliert nach durchschnittlicher Leistung mit 0:3

Sorgte im ersten Satz für den Ausgleich: Wildeshausens Manuel Meyer servierte nach dem 8:13 eine Aufschlagserie. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Eine durchschnittliche Leistung hat den Oberliga-Volleyballern des VfL Wildeshausen nicht gereicht, um vom Auswärtsspiel bei der SG Buxtehude-Altkloster etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Glatt mit 0:3 (21:25, 19:25, 21:25) musste sich die Crew um VfL-Spielertrainer Jakub Brys in der Buxtehuder BBS-Sporthalle geschlagen geben. Mit Unterstützung ihrer Fans und ihres DJs wuchsen die Hausherren insbesondere in der Abwehr über sich hinaus.

In jeden Satz liefen die Wildeshauser einem Rückstand hinterher und konnten maximal ausgleichen, um direkt danach wieder den Anschluss zu verlieren. „Die Buxtehuder waren diesmal einfach stabiler als wir“, musste VfL-Zuspieler Frank Gravel anerkennen. Das reichte, um seine Mannschaft in drei Sätzen in Schach zu halten.

Im ersten Durchgang wankte die Annahme bis zum 8:13. Dann sorgte Manuel Meyer mit einer guten Aufschlagserie für den Ausgleich. Während die Wildeshauser die Bälle im Block und in der Abwehr nicht entscheidend entschärfen konnten, klappte bei den Buxtehudern fast alles. Selbst unmögliche freie Angriffe wurden abgewehrt“, staunte Gravel. Nach dem 14:19 kam der VfL zwar noch einmal auf 19:22 heran, zu mehr reichte es aber nicht.

Im zweiten Abschnitt reichte den Buxtehudern ein guter Start zum 10:5. Wildeshausen hielt das Spiel bis zum 18:19 offen, um am Ende des Satzes zu wenig Druck im Angriff zu entfachen und doch noch zu verlieren.

Mit einer 0:4-Hypothek starteten die Huntestädter in den dritten Satz. Erst beim 19:18 hatten sie das Blatt gewendet. Doch bevor sie sich Hoffnungen auf den ersten Satzgewinn machen konnten, war die Luft auch schon wieder draußen. Nach dem 21:21 servierte Buxtehudes Zuspieler wieder seine langen Flatteraufschläge. Einmal scheiterte der VfL im Block, ehe beim Matchball die Annahme direkt durchrutschte.

Am Sonnabend, 15. Oktober, 15 Uhr, haben die Wildeshauser in der heimischen Realschulsporthalle gegen Aufsteiger Tecklenburger Land Volleys II und Bremen 1860 die Chance zur Wiedergutmachung.

VfL Wildeshausen: Frank Gravel, Jakub Brys, Marcel Junel, Andreas Fortmann, Manuel Meyer, Robin Gottwald, Helge Mildes, Marek von der Mehden, Conrad Florian Kramer.