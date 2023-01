Oberligist TV Neerstedt will sich die nötige Wettkampfhärte holen

Von: Jürgen Prütt

Entwarnung: Neerstedts Torhüterin Sina Huntemann (r.) kann behutsam wieder ins Training einsteigen. © Tamino Büttner

Neerstedt – Drei Heimspiele innerhalb von zwölf Tagen: Auf die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt wartet nach der Weihnachtspause ein straffes Programm. Den Auftakt bildet am kommenden Dienstag, 10. Januar, 20 Uhr, das Nachholspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt. Die nötige Wettkampfhärte wollen sich die Grün-Weißen an diesem Sonntag beim Turnier ihres Ligarivalen HSG Hunte-Aue Löwen holen.

Beim Sparkassen-Cup messen sich sechs Mannschaften – vier Oberligisten und zwei Landesligisten – ab 10 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle. Sämtliche Vorrundenpartien gehen über einmal 40 Minuten. Die drei Spiele der Endrunde dauern je 30 Minuten. Das Finale ist für 17.30 Uhr angesetzt.

Der TV Neerstedt bekommt es in der Gruppe B mit der SG Handball Ibbenbüren (Oberliga Westfalen) und dem Elsflether TB (Landesliga Nord) zu tun. In der Gruppe A treffen die Gastgeberinnen auf GW Mühlen (Landesliga West) und die HSG Schaumburg-Nord (Oberliga Niedersachsen). Die Neerstedterinnen steigen erst um 13 Uhr mit der Partie gegen den Elsflether TB in das Turnier ein. Trainerin Cordula Schröder-Brockshus wird den ersten Auftritt ihrer Mannschaft verpassen. „Ich bin am Wochenende auf einer Trainerfortbildung in Hildesheim und reise direkt an“, erläutert die 29-Jährige, die von Co-Trainer Felix Hennken vertreten wird. Um 15 Uhr folgt das Duell gegen die SG Ibbenbüren.

Sporadisch könnte beim TV Neerstedt wieder Torfrau Sina Huntemann zum Einsatz kommen. „Zum Glück hat sich die Fußverletzung von Sina bei einer MRT-Untersuchung als nicht schwerwiegend herausgestellt. Es ist nichts gebrochen. Sie steigt behutsam wieder ins Training ein“, berichtet Cordula Schröder-Brockshus. Als Alternative steht Romina Kahler bereit. Die langjährige Drittliga-Keeperin des TV Oyten war bereits vor Weihnachten bei der 22:31-Niederlage gegen die HSG Hunte-Aue Löwen eingesprungen.

„Von der Papierform her sollten wir in unserer Gruppe auf Platz zwei einlaufen“, sagt Cordula Schröder-Brockshus. Die Platzierung ist für die B-Lizenzinhaberin jedoch nebensächlich. „Wir hatten im Dezember nur ein Spiel. Wir müssen vor den wichtigen Partien im Januar wieder in den Spielrhythmus finden.“ Nach dem Auftakt gegen Hollenstedt geht es am Samstag, 14. Januar, 17 Uhr, gegen den Wilhelmshavener HV weiter. Am Samstag, 21. Januar, 17 Uhr, kommt die SG Findorff zum Rückrundenauftakt in die Gemeinde Dötlingen. „Gegen Hollenstedt wollen wir am Dienstag gleich voll da sein“, unterstreicht Cordula Schröder-Brockshus.

Spielplan

Gruppe A: HSG Hunte-Aue Löwen – GW Mühlen (10 Uhr), GW Mühlen – HSG Schaumburg-Nord (12 Uhr), HSG Schaumburg-Nord – HSG Hunte-Aue Löwen (14 Uhr)

Gruppe B: Elsflether TB – SG Ibbenbüren (11 Uhr), TV Neerstedt – Elsflether TB (13 Uhr), SG Ibbenbüren – TV Neerstedt (15 Uhr)

Spiel um Platz fünf (16 Uhr)

Spiel um Platz drei (16.45 Uhr)

Finale (17.30 Uhr)