VfL Wildeshausen will bei BW Hollage „viele Dinge besser machen als gegen Holdorf“

Von: Sven Marquart

Wieder da: Christoph Stolle (r.) wurde beim 1:3 gegen Holdorf schmerzlich vermisst. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Der Euphorie über das klare 4:0 gegen den SV Falke Steinfeld folgte beim Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen mit dem 1:3 gegen den SV Holdorf die große Ernüchterung. „Das war Gefühlsachterbahn“, sagt VfL-Coach Marcel Bragula und warnt: „Wir waren maximal unzufrieden, müssen aber aufpassen, dass wir keine Ansprüche stellen, die eine neu formierte Mannschaft nicht erfüllen kann.“ Gleichwohl solle dies „keine Entschuldigung für ein grottenschlechtes Spiel“ sein. Wenn in der Auswärtspartie bei BW Hollage an diesem Sonntag, 15 Uhr, „das Pendel in unsere Richtung ausschlagen soll, müssen wir viele Dinge besser machen als gegen Holdorf“.

Die Blau-Weißen aus der Gemeinde Wallenhorst im Landkreis Osnabrück haben sich nach siebenjähriger Abstinenz im Bezirksoberhaus zurückgemeldet und sind bereits der dritte von insgesamt vier Aufsteigern, mit denen es die Krandel-Kicker in der noch jungen Saison zu tun bekommen. Bislang gab es gegen die Neulinge nichts zu holen. Die Partien gegen Holdorf und beim SV Wilhelmshaven (1:2) gingen verloren. Das soll in Hollage nicht passieren. „Für mich ist das eines dieser 50:50-Spiele“, sagt Bragula. Die identische Ausbeute der beiden Tabellennachbarn mit je einem Sieg sowie zwei Unentschieden und zwei Niederlagen untermauert diese These.

Zur Vorbereitung hat der 48-Jährige in den vergangenen Tagen 90 Minuten Videomaterial des nächsten Gegners gesichtet und analysiert. Seine wichtigsten Erkenntnisse: „Hollage hat ein starkes Kollektiv, eine gute Grundaggressivität und ist taktisch sehr diszipliniert.“ Dreh- und Angelpunkt in der Elf seines Trainerkollegen André Strößner ist Mittelfeldstratege Kai Schönhoff.

„Aber ich will gar nicht groß auf den Gegner gucken, sondern den Blick lieber auf uns selbst richten“, meint Bragula. Von seinen Schützlingen fordert er neben einer deutlich besseren Einstellung mehr Ruhe am Ball und die Vermeidung von Standardsituationen. Denn fünf ihrer bisher sieben Gegentreffer kassierten die Wildeshauser nach ruhenden Bällen.

Da ist es natürlich eher suboptimal, dass der VfL-Coach in der Defensivzentrale erneut umbauen muss. Marcel Hesselmann, der gegen Holdorf erneut ausgeholfen hatte, weilt in Japan. Jendrik Löschner muss wegen einer Entzündung im Fuß zwei Wochen pausieren. Und Philip Kleingärtner fehlt voraussichtlich aus privaten Gründen, während Mattes Hehr Dienst schieben muss. Somit dürften Fyonn Rothe und Kapitän Marius Krumland in der Innenverteidigung spielen. Vor der Abwehr könnten dann Alexander Kupka und Christoph Stolle für Ordnung sorgen. Stolle wusste im bisherigen Saisonverlauf zu überzeugen, fehlte aber zuletzt gegen Holdorf. „Da haben wir ihn arg vermisst“, sagt Bragula, der zudem auf Nico Kiesewetter (Muskelfaserriss in der rechten Wade) verzichten muss.