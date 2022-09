Keeper Kucharski hält Colnrade im Spiel

Von: Sven Marquart

Traf erst in den Winkel und dann die Latte: Wildeshausens Leon Beier. © Tamino Büttner

Landkreis – Ein schmeichelhaftes Remis und eine unglückliche Niederlage: Während sich der SC Colnrade in der 2. Fußball-Kreisklasse über ein 1:1 bei den SF Wüsting II freuen durfte, verlor der VfL Wildeshausen IV trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 beim TSV Ganderkesee II.

SF Wüsting II – SC Colnrade 1:1 (0:0): Im Vergleich zu den ersten beiden Saisonspielen erkannte Sascha Albers seine Mannschaft kaum wieder. „Wir waren überhaupt nicht im Spiel. Das wirkte fast, als hätten wir Angst vorm Ball oder Gegner“, berichtete Colnrades Spielertrainer. Die Gäste konnten sich bei ihrem Torhüter Lukas Kucharski bedanken, dass es bis zur Pause torlos blieb. Aber kurz nach dem Seitenwechsel ging Wüsting durch Gunnar Janzen dann verdient mit 1:0 in Führung (49.). Anschließend bewahrte die Latte Colnrade vor einem höheren Rückstand. Stattdessen besorgte Jörg Schliehe-Diecks das 1:1 (72.). In der Schlussphase hatten Jörg Schliehe-Diecks und Marc Sirisom sogar noch die Chance zum Siegtreffer, bekamen den Ball aber nicht über die Linie. „Der Dreier wäre auf gar keinen Fall verdient gewesen“, erklärte Albers: „Das einzig Positive ist, dass wir weiter ungeschlagen sind.“

TSV Ganderkesee II – VfL Wildeshausen IV 3:2 (1:2): Matthias Ruhle hatte ein aus vier Mannschaften (zweite und dritte Herren, Ü 40 und A-Junioren) zusammengewürfeltes Team aufs Feld geschickt. „Dafür haben wir uns ganz gut verkauft“, fand Wildeshausens Spielertrainer. Die Krandel-Kicker erwischten auch den besseren Start. Samir Latifi vollendete eine schöne Kombination über vier Stationen zum 1:0 (14.). Leon Beier erhöhte mit einem satten Distanzschuss in den Winkel auf 2:0 (16.). „Aber postwendend kam die kalte Dusche“, meinte Ruhle: Ein langer Ball hebelte die anfällige Wildeshauser Viererkette aus, und Philip Clary verkürzte zum 1:2 (17.). Mehr und mehr verloren die Gäste den Zugriff aufs Spiel, hatten aber trotzdem Möglichkeiten, ihren Vorsprung wieder auszubauen. Doch Leon Beier traf nur die Unterkante der Latte, und Kevin Schwarze setzte die Kugel aus spitzem Winkel an den Pfosten. So konnte der Absteiger die Partie komplett drehen: Pascal Zoll schloss zwei Angriffe über die rechte Wildeshauser Abwehrseite zum 2:2 und 3:2 ab (65./81.). „Das Ergebnis entspricht nicht unbedingt dem Spielverlauf“, haderte Ruhle.