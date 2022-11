Kaya Becker und Martin Michels sind beim „WilCo“-Halbmarathon die Schnellsten

Strahlten mit der Sonne um die Wette: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vierten „WilCo“-Halbmarathons waren bestens gelaunt. © Jens Ludwig

Wildeshausen – 16 Läuferinnen und Läufer aus Norddeutschland im Alter von 29 bis 69 Jahren haben sich an der vierten Auflage des „WilCo“-Halbmarathons beteiligt. Der Name „WilCo“ steht für den Streckenverlauf von Wildeshausen nach Colnrade und zurück.

Nach dem Startschuss auf der Wildeshauser Burgwiese ging es bei guten Wetterbedingungen, aber frostigen Temperaturen an den Marschwiesen vorbei in Richtung Hölingen und weiter nach Colnrade. Am dortigen Versorgungspunkt konnten sich die Aktiven mit heißem Tee versorgen und ihre Akkus mit Obst wieder aufladen. Weiter ging es in Richtung Wildeshausen über Bühren nach Pestrup und über die Hunte zur Burgwiese, wo alle Läuferinnen und Läufer das Ziel erreichten.

An der Konzertmuschel überreichte „WilCo“-Initiator Thomas Becker den Bestplatzierten einen kleinen goldenen Gorilla. Schnellster bei den Männern war Martin Michels aus Sandkrug mit seiner Laufzeit von 1:27:38 Stunden. Bei den Frauen siegte Kaya Becker. Die Hamburgerin überquerte nach 1:35:21 Stunden die Ziellinie.

Thomas Becker, der auch selbst die Halbmarathonstrecke erfolgreich absolvierte, zeigte sich mit dem Ablauf sehr zufrieden und dankte allen Teilnehmern und den freiwilligen Helfern. Zur Freude der Veranstalter gingen bereits die ersten Anmeldungen für den fünften „WilCo“ ein.