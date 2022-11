TV Neerstedt holt mit dem 28:24 beim TV Dinklage erneut wichtige Auswärtspunkte

Von: Jürgen Prütt

War da, als es darauf ankam: Katharina Stuffel (am Ball) erzielte wichtige Treffer für den TV Neerstedt. © Tamino Büttner

Neerstedt – Auswärtsspiele und der TV Neerstedt – das passt in dieser Saison. Zwei Wochen nach dem 30:28-Erfolg beim SV Werder Bremen II haben die Oberliga-Handballerinnen aus der Gemeinde Dötlingen mit dem 28:24 (14:16) beim TV Dinklage die nächsten Big Points in der Fremde geholt. Mit dem Sieg im Landkreis Vechta sind die Grün-Weißen in der Tabelle von Platz zwölf auf neun geklettert.

Da Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus derzeit beruflich in Indien weilt und Co-Trainer Felix Hennken mit den Verbandsliga-Männern des TV Neerstedt zeitgleich in Schwanewede gefordert war, führte Andrea Wiegandt das Kommando auf der Bank der Gäste. Für die Trainerin des Landesligisten HC Bremen war der dritte Auswärtssieg des TV Neerstedt „ein Verdienst der Mannschaft“. Es habe nicht viel Anleitung von außen bedurft, berichtete Andrea Wiegandt. Die Spielerinnen hätten „viel untereinander geregelt“.

Der TV Neerstedt hatte mit einer 3:2:1-Abwehr begonnen und im Verlauf der zweiten Halbzeit auf 6:0 umgestellt. „Wir haben aus der offensiven Abwehr heraus viel Tempo gemacht. Im Schlussviertel ist Dinklage dann nicht mehr viel eingefallen“, war der Erfolg für Andrea Wiegandt am Ende auch „gut für den Kopf“. Jetzt könne Neerstedt am nächsten Samstag, 26. November, 17 Uhr, ohne Druck das schwere Heimspiel gegen den TV Oyten angehen.

Eigentlich wolle sie keine Spielerin hervorheben, sagte Andrea Wiegandt. Alle hätten eine gute Leistung gebracht. Für „einige wichtige Dinger in der Crunchtime“ heimste Katharina Stuffel dann aber doch noch ein Sonderlob von ihr ein. Drei ihrer sechs Treffer erzielte die ältere der Stuffel-Schwestern in der Schlussphase der Partie: Die Tore zum 20:20 (39.), 24:21 (46.) und 27:23 (57.) gingen auf das Konto von Katharina Stuffel Konto.

In der ersten Halbzeit hatte Nadja Albes einen Dreierpack zur ersten Führung des TV Neerstedt geschnürt (5:4/7.). Fortan lag mal die eine, mal die andere Mannschaft vorne. Zu Beginn der zweiten Halbzeit warf auch ein vergebener Siebenmeter von Albes beim Stand von 17:14 für Dinklage die Gäste nicht aus der Bahn. Sharleen Siemers, Celina Struß und Leonie Voigt sorgten für das 17:17 (34.). Nach dem 20:20 durch Katharina Stuffel schlug das Pendel dann zugunsten des TV Neerstedt aus. „Ich denke, Felix und ich haben es in den drei Wochen ganz gut hinbekommen. Jetzt kann ,Cord‘ am Donnerstag wieder übernehmen“, sagte Andrea Wiegandt. Sie kann sich nun wieder voll auf ihre Aufgabe beim HC Bremen konzentrieren.

Stenogramm TV Dinklage – TV Neerstedt 24:28 (16:14) TV Dinklage: Freude - Kleine Bornhorst, Dießel (4), Kreutzmann, Reinke (2), Arkenau, Vogt, Herzog, Brüning (8), Stammermann (3), Blankemeyer (3), Kampers (3/2), Niehaus (1) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (6), Storck, Albes (7/2), Hanuscheck (2), Struß (7/5), Windhorst (1), J. Stuffel, Sempert, Rippe (1), Siemers (2), Voigt (2) Siebenmeter: TVD 2/2, TVN 8/7 Zeitstrafen: TVD 3, TVN 1 Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Johanna Herzog (TV Dinklage/54.) Schiedsrichter: Günther Smolka-Tongers/Hans-Christian van Hoorn.